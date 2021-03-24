Dương Hoàng Anh khoe ảnh sinh nhật con gái đầu cùng bà xã kém 15 tuổi

Hậu trường 24/03/2021 14:36

Sau bài đăng chia sẻ về khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trong dịp sinh nhật 2 tuổi của cô con gái, dân tình không khỏi "điêu đứng" trước vẻ đẹp rạng rời của Hồng Nga - bà xã nam diễn viên Dương Hoàng Anh.

Hồng Nga - bà xã diễn viên Dương Hoàng Anh vừa hạ sinh 2 con trong 2 năm liền. Thế nhưng, theo những hình ảnh chia sẻ, cô vẫn giữ được vẻ ngoài đằm thắm, xinh tươi và vóc dáng cũng vô cùng thon gọn.

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 Thân hình mảnh mai và nhan sắc rạng ngời, không ai nghĩ Hồng Nga đã là mẹ hai con - Ảnh: FB

Ngày 22/3 mới đây, trên trang cá nhân, Dương Hoàng Anh đã chia sẻ những hình ảnh lưu lại khoảnh khắc của gia đình trong bữa tiệc sinh nhật 2 tuổi của cô con gái. Bên cạnh phút giây hạnh phúc và vẻ đáng yêu của hai bé thì nhan sắc của mẹ trẻ Hồng Nga cũng khiến nhiều người phải chú ý.

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 Bà và hai nhóc tỳ trong buổi sinh nhật của cô con gái lớn - Ảnh: FB
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Hồng Nga cầm bánh sinh nhật và vui đùa bên con gái với nét mặt cực kì rạng rỡ - Ảnh: FB 
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 Khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình trong buổi sinh nhật lên 2 tuổi của con gái - Ảnh: FB

Kết hôn vào năm 2018, hai vợ chồng Dương Hoàng Anh chênh nhau đến 15 tuổi nhưng cuộc sống hôn nhân lại vô cùng hòa hợp và hạnh phúc. Vào cuối tháng 3/2019, sau khi tổ chức hôn lễ lần thứ hai một cách kín đáo, vợ nam diễn viên sinh bé đầu lòng, đây cũng là lúc Dương Hoàng Anh lần đầu lên chức bố. Hơn một năm sau, cô đã tiếp tục mang thai và sinh bé thứ 2. Sau 6 tháng, mẹ bỉm sữa đã hồi phục sức khỏe và xuất hiện trước công chúng với một vẻ xinh đẹp, tươi tắn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

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 Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc sau hơn 2 năm kết hôn - Ảnh: FB
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Vóc dáng của Hồng Nga thanh mảnh mà lại rất đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy cực kỳ quyến rũ - Ảnh: FB 

Vóc dáng của Hồng Nga thanh mảnh mà lại rất đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy cực kỳ quyến rũ, đúng chuẩn thân hình người phụ nữ Châu Á. Đặc biệt sau sinh, vòng 1 của cô nở nang, căng tròn hơn, kết hợp với vòng eo "con kiến" tạo nên body hoàn hảo khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. 

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Hồng Nga sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên, căng sáng, không tì vết - Ảnh: FB

Không những vậy, làn da trắng hồng tự nhiên, căng sáng, không tì vết càng khiến cho khuôn mặt người mẹ trẻ Hồng Nga trở nên rạng ngời. Quả đúng là "cái răng cái tóc là góc con người", điều đó giúp cho cô trở nên nổi bật ngay cả khi không trang điểm và để mặt mộc.

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 Hồng Nga không trang điểm khi đi chùa - Ảnh: FB
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 Mẹ trẻ 9X tự tin khoe dáng với bức ảnh mặt mộc không tì vết - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân của Hồng Nga, ngoài những hình ảnh đăng tải về khoảnh khắc gia đình mình thì ít thấy cô chia sẻ về những bí quyết giảm cân, làm đẹp. Cô quan niệm: "Không có vẻ đẹp hay cơ thể nào gọi là hoàn hảo. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Chúng ta đẹp, hạnh phúc và tự tin nhất khi ngừng trở thành một ai đó. Hãy tôn trọng bản thân và tôn trọng những gì mình có. Mỗi người đều là một ngôi sao và sẽ tỏa sáng theo cách riêng của chính mình".

Kể từ ngày được làm bố, nam diễn viên Dương Hoàng Anh tâm sự bản thân đã có sự thay đổi, tiến bộ không ít. Nhiều người còn nghĩ rằng, việc nhan sắc "lên hương" của bà mẹ hai con chắc hẳn cũng nhờ có chồng thương yêu, cưng chiều. 

Hoàng Anh chia sẻ: "Ngày trước, tôi rất hay ăn nhậu, bạn bè gọi một cái là đi, lại hút thuốc lá, hay đi chơi la cà, rượu bia. Sau khi lấy vợ tôi đã bỏ được nhiều thứ nhưng chỉ chút chút. Nhưng đến khi vợ sinh con, tôi không hút thuốc lá nữa vì nghĩ khói thuốc phà vào mặt con gây ảnh hưởng sức khỏe. Bạn bè biết tôi có con nhỏ nên hạn chế rủ đi nhậu. Nhìn con lớn lên từng ngày, thấy con lăn, lật nhìn thích lắm nên thích ở nhà chơi với con".

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 Kể từ ngày được làm bố, nam diễn viên Hoàng Anh dành nhiều thời gian ở bên con - Ảnh: FB
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 Nam diễn viên thích được nhìn con lớn lên từng ngày, thấy con lăn, lật - Ảnh: FB

Được ông xã luôn ở bên và thương yêu hết mực nên Hồng Nga không cảm thấy quá khó khăn, vất vả khi làm mẹ. Cô từng tâm sự: "Đến hiện tại em vẫn vậy, vẫn ham ngủ, ham ăn và béo đều theo thời gian". 

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Từ khóa:   Bà xã Dương Hoàng Anh Gia đình Dương Hoàng Anh Hồng Nga

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