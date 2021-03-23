'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sau 4 năm 'bơm' vòng 3 lên 104cm

Hậu trường 23/03/2021 17:12

Năm 2017, Phi Thanh Vân thông báo rút lui khỏi showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh. Thời điểm đấy, cô cũng thông báo quyết tâm "đại tu nhan sắc" để tăng kích cỡ vòng 3. Mới đây, "nữ hoàng dao kéo" đã tái xuất với hình ảnh vô cùng nóng bỏng.

Năm 2017, cộng đồng mạng bất ngờ khi Phi Thanh Vân tuyên bố tạm rời xa thế giới giải trí để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh riêng. Thời gian gần đây, xuất hiện trong hậu trường một bộ phim mới, Phi Thanh Vân trở thành tâm điểm của sự chú ý với nhan sắc rạng rỡ, ngoại hình ngày càng gợi cảm. 

Nu hoang dao keo
 Phi Thanh Vân trở thành tâm điểm của sự chú ý với nhan sắc rạng rỡ, ngoại hình ngày càng gợi cảm - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" được khen ngày càng đẹp mặn mà và quyến rũ. Thoạt nhìn, không ai biết người phụ nữ xinh đẹp này lại sắp sửa bước sang độ tuổi 40. Trong các bức ảnh mới nhất, cựu người mẫu khoe vòng 3 cong vút ở hậu trường phim.

Được biết, cách đây 4 năm, cô từng gây choáng khi công khai bơm vòng 3 lên đến 104 cm. "Nữ hoàng dao kéo" cho biết, cô chi gần 180 triệu đồng để cấy mỡ mông, đặt túi độn. Tuy nhiên, vòng 3 của Phi Thanh Vân bị nhiều người chê bai là thiếu hài hòa so với cơ thể. Sau 4 năm, trải qua quá trình tập luyện đều đặn, vòng 3 của Phi Thanh Vân đã có sự cân đối hơn so với thân hình. Bà mẹ một con luôn tự tin với hình thể sau "dao kéo" của mình.

Hiện tại, Phi Thanh Vân dường như đang tập trung cho kế hoạch trở lại Vbiz. Cô chăm chỉ cập nhật tình hình tham gia đóng phim tại hậu trường. Có thể thấy, nữ nghệ sĩ làm việc tất bật cả ngày lẫn đêm. 

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sau 4 năm 'bơm' vòng 3 lên 104cm - Ảnh 2
Trong các bài viết mới nhất, nữ nghệ sĩ cập nhật tình hình làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm - Ảnh: FBNV
 
'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sau 4 năm 'bơm' vòng 3 lên 104cm - Ảnh 3
Cô chia sẻ, sự trở lại với vai trò diễn viên lần này đánh dấu 30 năm tham gia nghiệp diễn của cô - Ảnh: FBNV
 
'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sau 4 năm 'bơm' vòng 3 lên 104cm - Ảnh 4
Dù chỉ là một bức ảnh hậu trường cũng thấy được độ tươi trẻ, sexy của 'nữ hoàng dao kéo' - Ảnh: FBNV
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 Cựu người mẫu khoe vòng 3 cong vút ở hậu trường phim - Ảnh: FBNV

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sau 4 năm 'bơm' vòng 3 lên 104cm - Ảnh 6
Hiện tại, mỹ nhân lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân hạnh phúc, tránh xa những thị phi - Ảnh: Internet 

Thời điểm hiện tại, mỹ nhân 40 tuổi lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân hạnh phúc, tránh xa những thị phi. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên truyền thông, dù từng trải qua nhiều biến cố, thất bại trong kinh doanh, nhưng chị vẫn có người theo đuổi, vẫn có đại gia tán tỉnh. Thế nhưng, cô nhận thấy cuộc sống hiện tại đang rất hạnh phúc. "Ngày xưa cần nhiều thứ, tiền, sự nghiệp, danh vọng, nhưng giờ những thứ đó tôi đều có nên sẽ không đấu đá. Cuộc đời tôi cũng có nhiều khoảng lặng, 4 năm nay sống 1 mình và sống rất an tịnh" - cô chia sẻ.

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Từ khóa:   Nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân Hậu trường phim

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