NSND Minh Hằng thất thần tiễn đưa chồng về cõi vĩnh hằng, nhiều nghệ sĩ đến từ sớm để tiễn biệt

Trong tang lễ Tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ - chồng của NSND Minh Hằng, nhiều nghệ sĩ và người thân bày tỏ lòng thương tiếc khôn nguôi. Sự ra đi của chồng khiến NSND Minh Hằng suy sụp, mọi người đều mong nữ nghệ sĩ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sáng ngày 16/3/2021, NSND Minh Hằng cùng tang quyến đã cử hành tang lễ, tiễn đưa chồng là Tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau hơn 25 năm cô đơn từ cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên, NSND Minh Hằng mới dám mở lòng nhận lời làm vợ tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ. Năm đó, bà đã bước sang lứa tuổi U50. Với tình yêu thương, sự trân trọng hết mực từ tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ, những tưởng NSND Minh Hằng đã tìm được hạnh phúc tuổi xế chiều. Tuy nhiên đến ngày 14/3/2021, tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ qua đời vì bạo bệnh để lại NSND Minh Hằng một mình cô đơn.



NSND Minh Hằng và chồng - Tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ - Ảnh: Internet Được biết, NSND Minh Hằng là nữ nghệ sĩ tiêu biểu của Nhà hát Tuổi trẻ, từng tham gia nhiều vở kịch nổi tiếng và có nhiều đóng góp lớn cho nền giải trí nước nhà. Khi chồng chị mất, đông đảo anh em nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ đã có mặt để chia buồn cùng NSND Minh Hằng và tang quyến. Đông đảo anh em nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ đã có mặt để chia buồn cùng NSND Minh Hằng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc NSND Minh Hằng cầu nguyện cho chồng trong buổi tang lễ - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc NSƯT Xuân Bắc tới chia buồn cùng gia đình nữ nghệ sĩ - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Các đồng nghiệp, những người thân thiết không khỏi xót xa trước nỗi mất mát lớn lao của NSND Minh Hằng. Trong suốt buổi cử hành tang lễ, NSND Minh Hằng khiến nhiều người đau lòng với đôi mắt sưng húp, lộ rõ vẻ thất thần. Mặc dù đã cố nén nỗi đau nhưng trong thời gian diễn ra tang lễ, nữ nghệ sĩ không tránh khỏi nhiều lần bật khóc.

Nhiều người thân động viên nữ nghệ sĩ - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Mặc dù cố nén nỗi đau nhưng NSND Minh Hằng không tránh khỏi nhiều lần bật khóc trong tang lễ - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Trong những lần hiếm hoi chia sẻ về tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ, NSND Minh Hằng đều khẳng định ông là người chồng "không có điểm gì để chê". Mặc dù không hiểu về lĩnh vực chồng nghiên cứu nhưng Minh Hằng biết rằng chồng là người đàn ông tài giỏi vì dự án nào "anh ấp ủ cũng thành công". Ngược lại, người ta thấy tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ chính là vị khán giả ủng hộ Minh Hằng và Nhà hát Tuổi trẻ rất nhiệt tình trong hàng chục năm qua. Sự ra đi của người chồng tiến sĩ khiến NSND Minh Hằng suy sụp, mọi người đều mong cho nữ nghệ sĩ sẽ sớm vượt qua sự khó khăn này.

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