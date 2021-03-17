Màn tương tác giữa nam diễn viên “Người phán xử” Việt Anh và vợ cũ Hương Trần khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, hot girl Hương Trần - vợ cũ Việt Anh đăng tải khoảnh khắc cực đáng yêu của con trai kèm dòng trạng thái: “Sau rồi tốn gái lắm con ạ! Bé tí mà đi đâu gặp bạn gái cũng rủ về nhà Đậu chơi đi! Rõ khổ, không về là chạy luôn theo bạn, mẹ đuổi chạy không kịp luôn! Nói tới đây biết gen nhà ai rồi, Nguyễn Lê Việt Anh”.

Khoảnh khắc cực đáng yêu của bé Đậu Đậu và người bạn của mình - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh đăng tải, Đậu Đậu - con trai Việt Anh và Hương Trần được nhận xét ngày càng điển trai, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho Đậu Đậu và không quên trêu chọc cậu bé “sát gái” như bố. Đặc biệt, gây chú ý nhất là bình luận của nam diễn viên “Người phán xử”.

Việt Anh và vợ cũ đối đáp qua lại - Ảnh: FB

Cụ thể, Việt Anh đã nhanh chóng lên tiếng phản bác rằng con trai giống gen nhà ngoại hơn. Ngay lập tức, Hương Trần liền để lại bình luận: “Ô, nhà ngoại tôi 3 đời không có 2 vợ, à quên chắc phải 3 vợ”.

Trước bình luận “mỉa mai” của vợ cũ về việc anh từng trải qua 2 lần ly hôn, Việt Anh nhanh chóng đáp lời: “Ơ kìa sai thì sửa chứ ai lại đi giấu dốt thì dở quá”. Không chịu thua, Hương Trần liền để lại bình luận khiến chồng cũ câm nín: “Người gì mà sai mãi là dở rồi”.

Hậu đường ai nấy đi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, hỗ trợ nhau trong cuộc sống - Ảnh: FB

Màn tương tác này của cặp đôi khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Có thể nói, Việt Anh và Hương Trần chỉ đang trêu chọc nhau chứ không hề có ý xấu. Bởi hậu ly hôn, cặp đôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định và sẵn sàng xuất hiện cạnh nhau trong những dịp đặc biệt của con trai.

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