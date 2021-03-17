Trong bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân, Linh Lan – vợ cố NS Vân Quang Long cho biết cô đã nhận được số tiền trong đêm nhạc tưởng nhớ chồng.

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước loạt ồn ào liên quan đến Linh Lan và BTC đêm nhạc tưởng nhớ cố NS Vân Quang Long. Cụ thể, đêm nhạc tưởng nhớ Vân Quang Long được nhiều nghệ sĩ đứng ra tổ chức với mục đích gây quỹ hỗ trợ gia đình cố nghệ sĩ. Nhiều người bạn thân thiết với Vân Quang Long cùng nhau tổ chức đêm nhạc từ thiện - Ảnh: FB Theo đó, số tiền thu được là 280 triệu đồng và sẽ được chia cho bố mẹ Vân Quang Long, 2 con của Vân Quang Long và người vợ đầu Ái Vân, bé Helen - con của Vân Quang Long và người vợ thứ hai Linh Lan. Trong đó, hai mẹ con Linh Lan nhận được hơn 93 triệu đồng.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Linh Lan cho biết cô không nhận được bất kỳ khoản tiền nào dẫn đến ồn ào tranh luận qua lại không đáng có với nhóm nghệ sĩ. Linh Lan - vợ hai cố NS Vân Quang Long - Ảnh: FB Thế nhưng mới đây, Linh Lan bất ngờ thông báo cô đã ra ngân hàng để làm thủ tục nhận tiền do vấn đề chuyển khoản gặp trục trặc. Sau khi hoàn tất thủ tục, Linh Lan đã gọi điện cho Quách Tuấn Du để xác nhận như lời đàn anh dặn dò.

Linh Lan cho biết đã nhận đủ số tiền được chia trong đêm nhạc gây quỹ - Ảnh: FB Trên trang Facebook cá nhân, Linh Lan chia sẻ: “Quý vị đừng để bị kẻ xấu lừa gạt và nghĩ sai cho mẹ con Linh Lan thì rất là oan ức. Thay mặt bé Helen, Lan chân thành cảm ơn tấm lòng và tình thương của các anh chị em nghệ sĩ đã dành cho con gái út của anh Long. Linh Lan kính chúc tất cả các anh chị em nghệ sĩ luôn thật nhiều sức khỏe và thành công. Có hiểu lầm gì thì Linh Lan mong các anh chị đừng buồn phiền, vì anh Phan Đinh Tùng đã giải thích cho đôi bên nên xin đừng đi quá xa và tạo thêm sự hiểu lầm nữa. Giờ mong mọi chuyện khép lại tại đây, mong đừng ai thêu dệt thêm điều gì để trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người trong gia đình của anh Long”. Bài đăng của Linh Lan - Ảnh: FB Có thể thấy, sau những màn đấu tố, tranh cãi không hồi kết, Linh Lan cầu xin cư dân mạng đừng thêu dệt thêm bất kỳ câu chuyện nào để cuộc sống của mẹ con cô và gia đình Vân Quang Long được bình yên.

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