Quay clip cho vui, chàng trai bất ngờ nổi tiếng vì quá giống cố NS Chí Tài thời trẻ

Hậu trường 16/03/2021 22:53

Loạt clip của một người dùng trên trang mạng xã hội Tik Tok đã khiến không ít cư dân mạng bất ngờ vì gương mặt và biểu cảm của chàng trai này có nhiều nét giống cố NS Chí Tài.

Sau hơn 3 tháng NS Chí Tài qua đời, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ vẫn không thôi tiếc thương. Đặc biệt là cách đây ít ngày, những hình ảnh cuối cùng của nam nghệ sĩ trước lúc mất chỉ vài tiếng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa. Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, mỗi khoảnh khắc của Chí Tài đều gợi lại trong lòng khán giả nhiều nỗi niềm.

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NS Chí Tài hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: FB

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Những hình ảnh cố nghệ sĩ trước khi mất - Ảnh: FB

Mới đây, mạng xã hội Tik Tok bất ngờ lan truyền loạt clip của một thanh niên có nhiều nét được cho là giống nghệ sĩ Chí Tài. Theo đó, từ nụ cười đến khuôn mặt và biểu cảm của anh chàng này đều khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến hình ảnh cố nghệ sĩ lúc trẻ.

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Nam thanh niên có gương mặt được nhận xét giống NS Chí Tài - Ảnh: Tik Tok

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Nhìn giống nghệ sĩ Chí Tài thời trẻ quá", "Bản sao của chú Chí Tài", "Em giống chú Chí Tài quá", "Sao giống chú Chí Tài dữ vậy"...

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Tik Tok 

Theo tìm hiểu, anh chàng hiện đang sống tại Bạc Liêu. Chia sẻ về việc bất ngờ được chú ý, anh cho biết: "Mình đăng các clip hát nhép trên Tik Tok khoảng hơn 1 tháng nay và nhận về rất nhiều bình luận giống nghệ sĩ Chí Tài. Ban đầu, mình rất bất ngờ và cảm giác hoang mang, không hiểu vì sao mọi người lại nói vậy". Bên cạnh đó, anh cũng cho biết ở quê không có nhiều người nói cậu giống nghệ sĩ Chí Tài: "Chỉ sau khi đăng tải các clip lên mạng thì mình mới nhận về nhiều bình luận như thế".

Hiện tại, trang cá nhân của anh chàng vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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