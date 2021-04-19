Lệ Quyên đăng clip 'khoe' thân hình đồng hồ cát: Dư luận dậy sóng tranh cãi dữ dội vì 'trang phục quá khác người'

Hậu trường 19/04/2021 20:19

Mới đây, Lệ Quyên đăng tải clip khoe dáng "đồng hồ cát". Tuy nhiên nữ ca sĩ lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều, đa số là những lười chê bai vì quá phản cảm.

Từ sau khi công khai tình trẻ, Lệ Quyên khiến công chúng "chóng mặt" vì thay đổi phong cách. Nữ ca sĩ dần ưa chuộng những trang phục trẻ trung hơn để giảm sự chênh lệch tuổi tác khi sánh đôi cùng bạn trai kém tuổi. 

Le Quyen 1
Cách đây ít ngày, Lệ Quyên khoe khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai. Điều 'không vừa mắt' cư dân mạng chính là trang phục quá đỗi sexy, thậm chí chiếc áo có phần 'phản chủ' khiến cô 'lồ lộ' vòng 1 và như không bận nội y bên trong - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Lệ Quyên đăng tải đoạn clip đang đi bộ trên đường. Điều đáng nói là người quay clip liên tục zoom vào vòng 3 của "nữ hoàng phòng trà" và người đẹp cũng khá thích thú vì điều này. 

Le Quyen 1
Le Quyen 2
Dù vóc dáng trẻ trung, gợi cảm nhưng hành đồng zoom sát vào vòng 3 đã khiến nữ ca sĩ vấp phải nhiều chỉ trích - Ảnh cắt từ clip
Lệ Quyên đăng clip 'khoe' thân hình đồng hồ cát: Dư luận dậy sóng tranh cãi dữ dội vì 'trang phục quá khác người' - Ảnh 4
'Chính chủ' rất vui vẻ khi quay clip này - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn cllip, "nữ hoàng phòng trà" mặc một chiếc áo ôm body với phần lưng được khoét khá sâu, kết hợp với một chiếc quần legging họa tiết. Vì chất liệu có tính chất bó sát nên ở một số khoảnh khắc cận cảnh, nhiều điểm nhạy cảm của nữ ca sĩ "phô diễn" khiến người xem "nóng mắt" và tỏ ý chê trách.

Le Quyen 3
Không phải cứ sexy là đẹp, nhiều người vào bình luận dưới đoạn clip của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên đã chính thức công khai cuộc sống mới bên tình trẻ kém 7 tuổi hồi đầu năm nay. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, diện đồ đôi và thể hiện tình cảm ngọt ngào bên nhau. 

Lệ Quyên gây chú ý khi diện váy 'không nội y' bên tình trẻ Lâm Bảo Châu

Lệ Quyên gây chú ý khi diện váy 'không nội y' bên tình trẻ Lâm Bảo Châu

Xuất hiện tình tứ khi diện đồ đôi cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu, thế nhưng chiếc áo của Lệ Quyên mới là thứ khiến mọi người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu clip phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 32 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 38 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026