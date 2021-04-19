Mới đây, Lệ Quyên đăng tải clip khoe dáng "đồng hồ cát". Tuy nhiên nữ ca sĩ lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều, đa số là những lười chê bai vì quá phản cảm.

Từ sau khi công khai tình trẻ, Lệ Quyên khiến công chúng "chóng mặt" vì thay đổi phong cách. Nữ ca sĩ dần ưa chuộng những trang phục trẻ trung hơn để giảm sự chênh lệch tuổi tác khi sánh đôi cùng bạn trai kém tuổi.

Cách đây ít ngày, Lệ Quyên khoe khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai. Điều 'không vừa mắt' cư dân mạng chính là trang phục quá đỗi sexy, thậm chí chiếc áo có phần 'phản chủ' khiến cô 'lồ lộ' vòng 1 và như không bận nội y bên trong - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Lệ Quyên đăng tải đoạn clip đang đi bộ trên đường. Điều đáng nói là người quay clip liên tục zoom vào vòng 3 của "nữ hoàng phòng trà" và người đẹp cũng khá thích thú vì điều này.

Dù vóc dáng trẻ trung, gợi cảm nhưng hành đồng zoom sát vào vòng 3 đã khiến nữ ca sĩ vấp phải nhiều chỉ trích - Ảnh cắt từ clip

'Chính chủ' rất vui vẻ khi quay clip này - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn cllip, "nữ hoàng phòng trà" mặc một chiếc áo ôm body với phần lưng được khoét khá sâu, kết hợp với một chiếc quần legging họa tiết. Vì chất liệu có tính chất bó sát nên ở một số khoảnh khắc cận cảnh, nhiều điểm nhạy cảm của nữ ca sĩ "phô diễn" khiến người xem "nóng mắt" và tỏ ý chê trách.

Không phải cứ sexy là đẹp, nhiều người vào bình luận dưới đoạn clip của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên đã chính thức công khai cuộc sống mới bên tình trẻ kém 7 tuổi hồi đầu năm nay. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, diện đồ đôi và thể hiện tình cảm ngọt ngào bên nhau.

Lệ Quyên gây chú ý khi diện váy 'không nội y' bên tình trẻ Lâm Bảo Châu Xuất hiện tình tứ khi diện đồ đôi cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu, thế nhưng chiếc áo của Lệ Quyên mới là thứ khiến mọi người chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-dang-clip-khoe-than-hinh-dong-ho-cat-du-luan-day-song-tranh-cai-du-doi-vi-trang-phuc-qua-khac-nguoi-402602.html