Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu là "cặp đôi chị em" nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, nữ ca sĩ đăng lên trang cá nhân 3 bức ảnh với caption hóm hỉnh chia sẻ 3 bước để "làm quen trai trẻ".

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu là một trong số ít chuyện tình chị - em nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh, video thân mật, thậm chí còn không ngần ngại gọi nhau là "vợ - chồng" trên mạng xã hội, khiến ai ai cũng ganh tỵ.

Đặc biệt cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã đăng tải những bức ảnh chụp cùng người yêu, mà cư dân mạng cho rằng cô nàng đang kể về mối tình của chính mình và tự khen hay.

Giao đoạn 1: Thấy ai quen quen - Ảnh: FB Lệ Quyên

Cụ thể, Lệ Quyên chia sẻ 3 bức ảnh chụp cùng Lâm Bảo Châu và đoạn caption "3 tấm hình... Đầu tiên thấy ai quen quen.... Xin làm quen... Dắt tay về luôn... Ơ hay".

Một cư dân mạng khác cũng đã giúp Lệ Quyên "tóm tắt" lại câu chuyện tình yêu theo cách hài hước và hóm hỉnh không kém: "Mở bài: Chỉ là hai người lạ. Thân bài: Thả thính nên cong lưng. Kết bài : 1+1= 2".

Giai đoạn 2: Tiến lại xin làm quen - Ảnh: FB Lệ Quyên

Sau thời gian thả thính và nhiều lần nhá hàng chuyện tình cảm, thì giờ đây, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, nữ ca sĩ và "bạn trai kém tuổi" cũng từng khiến cả cõi mạng gato khi đăng ảnh đón sinh nhật cùng nhau cách đây không lâu.

Giai đoạn 3: 2 ta về 1 nhà - Ảnh: FB Lệ Quyên

Nhiều fan hâm mộ đã dành những lời chúc phúc cho cặp đôi và cũng không quên khen ngợi thần thái ngút ngàn của cả 2 trong bộ ảnh kể chuyện tình này.

Lệ Quyên diện bikini khoe dáng cực nuột, gây chú ý khi xuất hiện tình tứ bên Lâm Bảo Châu Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-lan-dau-he-lo-chuyen-quen-biet-lam-bao-chau-cong-dong-mang-xon-xao-vi-chien-thuat-danh-nhanh-rut-gon-400926.html