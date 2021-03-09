Lâm Bảo Châu được người bí ẩn tổ chức sinh nhật bất ngờ, Lệ Quyên nhắn gửi lời ngọt ngào đến tình trẻ

Loạt động thái mới nhất của cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam người mẫu Lâm Bảo Châu hạnh phúc chia sẻ mình vừa đón sinh nhật tuổi 28 đầy bất ngờ: “Lái xe 2 tiếng về Hồ Tràm vẫn đang tưởng chạy show chụp hình, đến nơi bất ngờ ập vào mặt, cảm ơn em, cảm ơn mọi người, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo kĩ lưỡng này, phải nói ekip lừa con gà này quá chuyên nghiệp. Quá hạnh phúc cho 1 ngày đặc biệt. Chàng trai tháng 3”.

Bài đăng của Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Dù không trực tiếp nhắc đến tên Lệ Quyên nhưng biểu tượng cặp đôi ở cuối dòng trạng thái của Lâm Bảo Châu đã khiến khán giả ngầm hiểu rằng Lệ Quyên chính là người đứng sau bữa tiệc mừng sinh nhật này. Dưới bài đăng, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” cũng để lại hàng loạt biểu tượng trái tim.

Màn tương tác cực đáng yêu của cặp đôi - Ảnh: FB

Đặc biệt, “nữ hoàng phòng trà” còn chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên Lâm Bảo Châu lên trang Facebook cá nhân kèm dòng nhắn nhủ đầy ngọt ngào: “Now and future. Happy birthday Chou Chou, hoàng hôn đẹp nhưng khoảnh khắc cùng nhau ngắm để đón tuổi mới đẹp hơn nhiều phải không?”.

Từ sau khi công khải, cả hai rất thoải mái đăng tải những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc sinh nhật đến Lâm Bảo Châu, đồng thời không ngừng xuýt xoa trước sự đẹp đôi của cả hai: “Mong chị phải thật hạnh phúc mãi theo dõi chị”, “Chúc mừng sinh nhật anh nha, tuổi mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nha”, “Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em với chị Lệ Quyên mãi hạnh phúc”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-bao-chau-duoc-nguoi-bi-an-to-chuc-sinh-nhat-bat-ngo-le-quyen-nhan-gui-loi-ngot-ngao-den-tinh-tre-398112.html