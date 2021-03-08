Con gái Hồng Đăng ‘Hướng dương ngược nắng’ xinh đẹp phổng phao trong tiệc sinh nhật

Con gái Hồng Đăng – bé Nhím nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng vì ngày càng xinh đẹp như thiếu nữ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hồng Đăng đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật con gái Bảo Hân (bé Nhím) kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật cô cả bước sang tuổi thứ 10... Chúc cô cả luôn thông minh, tự tin và xinh đẹp nhé. Và nhân đây ba con cháu xin được gửi những bông hoa và lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các bác và các cô nhân ngày 8/3...”.

Bài đăng của nam diễn viên - Ảnh: FB

Bữa tiệc sinh nhật của con gái Hồng Đăng được tổ chức đơn giản trong không gian ấm cúng. Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, bé Nhím được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của người bố nổi tiếng. Trước đó, cô bé từng gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn khi cùng Hồng Đăng tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” năm 2016.

Bé Nhím ngày càng xinh đẹp, đáng yêu - Ảnh: FB

Cô bé được nhận xét giống bố như đúc - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho con gái Hồng Đăng: “Cứ đăng con gái xinh nhức nách lên thế này đêm lại toát mồ hôi để chọn con rể, dại lắm anh nó ạ”, “Nhím lớn càng xinh, vừa ngày nào quay “Bố ơi mình đi đâu thế” còn bé, chúc cô gái sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi nhé”, “Chúc anh và gia đình luôn vui tươi ngập tràn hạnh phúc nhé ạ! Gái giống bố như đúc vậy, xinh lắm con gái à, chúc mừng sinh nhật con gái nha”…

Gia đình hạnh phúc của Hồng Đăng - Ảnh: FB

Hồng Đăng được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng... Hiện tại, nam diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Anh Đào và 2 cô con gái xinh đẹp.

Trấn Thành công khai nhắc đến tình cũ trên sóng livestream, hé lộ luôn phản ứng của Hari Won Trấn Thành khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai nhắc đến người cũ và xin lỗi ngay trên sóng livestream.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-hong-dang-huong-duong-nguoc-nang-xinh-dep-phong-phao-trong-tiec-sinh-nhat-398087.html