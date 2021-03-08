Trấn Thành công khai nhắc đến tình cũ trên sóng livestream, hé lộ luôn phản ứng của Hari Won

Hậu trường 08/03/2021 20:14

Trấn Thành khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai nhắc đến người cũ và xin lỗi ngay trên sóng livestream.

Mới đây, Trấn Thành đã cùng dàn diễn viên phim “Bố Già” xuất hiện trong một buổi livestream và có những chia sẻ về chuyện đời tư với khán giả. Bên cạnh những thông tin thú vị về quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh “Bố Già”, cuối chương trình, Trấn Thành bất ngờ nhắc về tình cũ và cảm thấy có lỗi với người này.

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Trấn Thành trải lòng về người cũ - Ảnh: Kinglive

Cụ thể, anh cho biết: “Tôi chợt nghĩ ngày xưa tôi có một mối tình, lúc đó tôi còn trẻ lắm, lúc đó tôi sống bồng bột và ích kỷ. Thời điểm đó, tôi hứa hẹn với cô ấy rất nhiều nhưng tôi không làm được, tôi có hơi không tốt với người ta, tôi không làm được như cách mình đã hứa.

Tôi và cô ấy chia tay rất lâu rồi, chắc cũng cỡ mười mấy năm rồi. Bây giờ tôi và cô ấy không còn gặp nhau nữa, tôi cũng rất muốn biết cô ấy sống tốt không. Nếu cô ấy sống tốt tôi sẽ rất vui, còn sống không tốt tôi sẽ buồn và trách mình rất nhiều”.

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Trấn Thành gửi lời xin lỗi người cũ - Ảnh: Kinglive

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng cho biết rằng bản thân đã kể câu chuyện này cho Hari Won và được bà xã hết lòng ủng hộ: “Tôi có kể cho vợ tôi nghe về chuyện này. Vợ rất ủng hộ tôi, Hari Won bảo ai đi qua trong cuộc đời mình cũng có vai trò nhất định cả. Tôi rất muốn gửi lời xin lỗi đến tình cũ để người ta biết tôi luôn mong cho cô ấy sống tốt đẹp, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tôi vui. Bây giờ gặp nhau chắc cũng không còn tình cảm gì đâu”.

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Hari Won luôn ủng hộ Trấn Thành - Ảnh: FB

Hiện tại, Trấn Thành đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên Hari Won. Cả hai luôn dành cho nhau những hành động ngọt ngào, sự thấu hiểu và sẻ chia khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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