Chị gái Vân Quang Long tiếp tục tố Linh Lan đòi tiền sửa ngực, chi tiết liên quan đến con riêng cố NS gây tranh cãi

Hậu trường 08/03/2021 17:00

Trong buổi livestream mới đây, Mimi – chị gái cố NS Vân Quang Long đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ những thông tin không ngờ về Linh Lan.

Cuộc đấu tố giữa chị gái và vợ cố NS Vân Quang Long vẫn chưa dừng lại. Trong khi Mimi chỉ trích Linh Lan chỉ biết đến tiền thì Linh Lan lại thẳng thừng cho biết Mimi đối xử tệ với Vân Quang Long khi ở Mỹ.

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Linh Lan khẳng định: 'Chị Mimi à, chị có sống tốt hay chưa mà chị đi phán xét người khác' - Ảnh: Youtube

Mới đây nhất, chị gái cố NS Vân Quang Long tiếp tục có buổi livestream về những lùm xùm vừa qua. Trong đoạn clip, Mimi cho biết bản thân muốn khép lại mọi chuyện nhưng nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc và bị chỉ trích nên cô phải lên tiếng.

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Chị gái Vân Quang Long tiếp tục chỉ trích vợ NS Vân Quang Long - Ảnh: FB

Chị gái Vân Quang Long bức xúc: “Em khóc, em kể lể, một hai ép Long không kiếm đường cho em qua Mỹ thì cậu em sẽ lo cho em qua Úc lấy chồng chứ em không muốn ở Việt Nam… Em biết vì sao còn thiếu tiền không? Mỗi lần con em bệnh hay em đòi tiền sửa ngực đó, tiền đâu ra? Em sửa ngực hết bao nhiêu tiền? Mà em đâu nói sửa ngực, em nói bị bướu rồi cần người nuôi, tốn mấy trăm triệu đó. Em đòi vào bệnh viện nhất Việt Nam. Long nói với chị gửi tiền về cho em”.

Không chỉ xin tiền sửa ngực, Linh Lan còn bị tố khắt khe với chồng khi đăng ảnh con riêng lên mạng xã hội: “Long vừa đăng hình Trác Kỳ, Trác Hy lên, cứ có người bấm thích, thương là 10 phút sau em gọi bắt tháo xuống, chỉ được đăng hình một mình Helen thôi”.

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Linh Lan bị tố đòi tiền sửa ngực - Ảnh: FB

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang không ngừng bàn tán xôn xao trước màn đấu tố của Mimi và Linh Lan. Trong khi đó, không ít người cho rằng cả hai nên dừng lại việc chỉ trích nhau để người đã khuất được yên nghỉ.

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Từ khóa:   NS Vân Quang Long Linh Lan chị gái Vân Quang Long

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