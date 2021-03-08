Được bạn trai chuyển khoản mừng ngày 8/3, Quế Vân khiến hội chị em ‘đỏ mắt’ ghen tỵ khi nhìn con số

Hậu trường 08/03/2021 15:41

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ ca sĩ Quế Vân đã nhận được món quà vô cùng thiết thực từ bạn trai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ sáng sớm, nhiều sao Việt như Ngô Thanh Vân, bà xã Ưng Hoàng Phúc, diễn viên Thu Trang… đã hạnh phúc chia sẻ những món quà 8/3 nhận được từ người yêu thương lên mạng xã hội.

Giống như nhiều chị em khác, cách đây vài giờ, Quế Vân hào hứng khoe món quà khủng của bạn trai doanh nhân trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, bạn trai Quế Vân đã mạnh tay chuyển khoản cho cô nàng hơn 2 tỷ đồng. Đi kèm với ảnh chụp tài khoản, “mẹ bầu” Quế Vân hài hước chia sẻ: “Quà 8/3 của mẹ cháu đây ạ. Đủ tiền đi đẻ em Wu chưa các cô?”.

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Bài đăng của Quế Vân - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ được bạn trai chuyển khoản 2 tỷ mừng 8/3 - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không giấu được sự ngưỡng mộ trước món quà khủng của Quế Vân: “Nhất chị rồi nhé”, “Sướng thế trời ơi, 2 tỷ bao giờ mới tiêu hết”, “Đủ đẻ chục đứa rồi bà chị ơi!”, “Trên cả tuyệt vời em gái”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet
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Chân dung bạn trai Quế Vân - Ảnh: FB
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Cô nàng và bạn trai doanh nhân chuẩn bị đón quý tử chào đời - Ảnh: FB

Sau đổ vỡ hôn nhân, Quế Vân đang hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân kín tiếng. Đầu tháng 11/2020, nữ ca sĩ hạnh phúc thông báo đã có “tin vui” và nhận về nhiều lời chúc mừng từ bạn bè cũng như người hâm mộ. Hiện tại, cô đã bước vào tháng thứ 5 thai kỳ.

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