Vợ chồng Dương Ngọc Thái đón con thứ 3, hé lộ luôn diện mạo quý tử

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nam ca sĩ Dương Ngọc Thái.

Mới đây, Dương Ngọc Thái hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc vợ và quý tử mới sinh lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Hoàng tử đã chào đời vào tối 6/3, không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình nữa quá hạnh phúc. Anh cảm ơn vợ yêu nhiều lắm, vợ thật là giỏi, chồng thấy vợ cố gắng và đau đớn vật vã trước khi sanh mà ba đau lòng quá…”.

Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh: FB

Được biết, tối 6/3, bà xã Dương Ngọc Thái - Triệu Ái Vy đã thành công hạ sinh con trai nặng 3,3kg bằng phương pháp đẻ thường. Cậu bé được gọi với tên thân mật là Tin Tin.

Qua hình ảnh đăng tải, diện mạo quý tử nhà Dương Ngọc Thái cũng được hé lộ. Theo đó, cậu bé được nhận xét thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ nhưng có phần giống người bố nổi tiếng của mình hơn.

Nam ca sĩ luôn kề cận bà xã trong quá trình sinh nở - Ảnh: FB

Diện mạo quý tử nhà Dương Ngọc Thái - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình giọng ca “Gọi đò”: “Chúc mừng vợ chồng em nha. Con trai thật là giống bố Thái quá cơ”, “Em chúc gia đình nhỏ bé của anh chị thêm thành viên mới, giống ba quá, cưng quá trời”, “Chúc mừng gia đình, chúc con hay ăn chóng lớn”…

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ - Ảnh: FB

Dương Ngọc Thái nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình quê hương và được khán giả yêu thích qua loạt ca khúc như: Gọi đò, Hờn trách con đò, Éo le cuộc tình... Năm 2012, Dương Ngọc Thái kết hôn với nữ ca sĩ Triệu Ái Vy. Hiện tại, gia đình của Dương Ngọc Thái có 3 người con, 2 gái và 1 trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-duong-ngoc-thai-don-con-thu-3-he-lo-luon-dien-mao-quy-tu-398047.html