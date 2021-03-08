Diện áo sơ mi xẻ sâu hun hút nhưng Ngọc Trinh lại khiến cư dân mạng ‘lú toàn tập’ vì chẳng tìm thấy vòng 1 đâu

Hậu trường 08/03/2021 11:13

Loạt khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng vì chi tiết này.

Nổi tiếng là một trong những mỹ nhân sở hữu body cực phẩm của làng giải trí, “nữ hoàng nội yNgọc Trinh luôn khiến công chúng phải trầm trồ trước mỗi bộ cánh khoe dáng của mình.

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Ngọc Trinh - mỹ nhân gợi cảm bậc nhất Vbiz - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, người đẹp “Vòng eo 56” lại khiến dân tình hoang mang với loạt ảnh mới trên trang Instagram cá nhân. Cụ thể, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe nhan sắc đỉnh cao với áo sơ mi trắng khoét sâu hun hút thách thức mọi ánh nhìn. Đáng chú ý, dù có tìm mỏi mắt, cư dân mạng vẫn chẳng thấy vòng 1 của cô nàng đâu.

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Ngọc Trinh khoe nhan sắc xinh đẹp... 
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...nhưng dân mạng chỉ tập trung tìm vòng 1 - Ảnh: IG 

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự khó hiểu trước vòng 1 “lúc ẩn lúc hiện” của Ngọc Trinh: “Ủa sao không thấy gì hết”, “Nay sao Trinh nhìn như không có ngực vậy”, “Trước thấy khác mà, nay lép vậy”…

Trước những ý kiến này, người đẹp Trà Vinh đã thẳng thừng đáp trả: “Không mặc áo ngực lấy gì có ta” khi một dân mạng bình luận: “Ngực lúc to lúc không thấy ta”.

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Màn đáp trả của Ngọc Trinh - Ảnh: IG

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Trong nhiều khoảnh khắc, Ngọc Trinh để lộ vòng 1 lép xẹp - Ảnh: FB

Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh bị dân mạng soi chi tiết “bỏ quên” vòng 1. Trong nhiều khoảnh khắc, đôi gò bồng đảo của “nữ hoàng nội y” như không cánh mà bay.

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Từ khóa:   nhan sắc Ngọc Trinh nữ hoàng nội y người đẹp Trà Vinh

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