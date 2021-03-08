Khoe body nuột nà trong phòng tập, Lệ Quyên bị Lâm Bảo Châu nhắc nhở và phản ứng của ‘nữ hoàng phòng trà’

Màn tương tác công khai đầy đáng yêu giữa nữ ca sĩ Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Vốn là người đẹp không tuổi của Vbiz, Lệ Quyên khiến nhiều người phải “đỏ mắt” ghen tỵ khi sở hữu body nuột nà, không chút mỡ thừa ở tuổi 40. Theo đó, để có được thân hình lý tưởng, “nữ hoàng phòng trà” rất chăm chỉ luyện tập giữ dáng. Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Lệ Quyên ở tuổi 40 - Ảnh: FB Nữ ca sĩ rất chăm chỉ luyện tập giữ dáng - Ảnh: FB Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc mướt mồ hôi trong phòng tập kèm chia sẻ: “Luôn ở trạng thái nằm bẹp ăn vạ sau 2 tiếng tập. Ôi cái sự đẹp sao mà lắm gian nan”.

Bài đăng của 'nữ hoàng phòng trà' - Ảnh: FB Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không khỏi trầm trồ, xuýt xoa trước vóc dáng của giọng ca “Sầu tím thiệp hồng”: “Thật sự là chị giờ này rất là đẹp và trẻ. Em nhìn như gái 20. Nói không sai đâu”, “Xuất sắc quá chị ơi”, “Mê cô quá”, “Đẹp ngất chị ơi”, “Cái bụng kìa”… Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Đáng chú ý, dù thấy bạn gái của mình phải vật lộn trong phòng tập nhưng Lâm Bảo Châu chẳng hề “thương hoa tiếc ngọc”. Anh chàng còn để lại bình luận nhắc nhở Lệ Quyên tập luyện thêm. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã gọi anh là “dì ghẻ” và không quên đính kèm loạt biểu tượng thể hiện sự tức giận.

Bình luận gây chú ý của Lệ Quyên - Ảnh: FB Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang là cặp đôi được nhiều người yêu thích - Ảnh: FB Màn tương tác cực đáng yêu này của cặp đôi khiến nhiều người thích thú. Có thể nói, cả hai ngày càng thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm trước công chúng sau khi lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-body-nuot-na-trong-phong-tap-le-quyen-bi-lam-bao-chau-nhac-nho-va-phan-ung-cua-nu-hoang-phong-tra-398030.html