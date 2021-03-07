Hậu chê bai Quỳnh Như, Thúy Nga tức giận chỉ trích Hoàng Anh khi đưa con đi xét nghiệm ADN

Hậu trường 07/03/2021 13:49

Những ồn ào xoay quanh chuyện ly hôn của nam diễn viên Hoàng Anh và Quỳnh Như ngày càng khiến cư dân mạng ngao ngán.

Cách đây không lâu, Thúy Nga bất ngờ gây tranh cãi khi lên tiếng chê bai Quỳnh Như không biết cách giữ chồng, nuôi con. Thậm chí, nữ danh hài còn dùng nhiều từ ngữ khá nặng nề khi nhắc đến vợ cũ Hoàng Anh. Trong khi Quỳnh Như chọn cách im lặng thì những người bạn của cô liên tục lên tiếng chỉ trích Thúy Nga.

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Bài đăng chê bai Quỳnh Như của Thúy Nga - Ảnh: FB

Mới đây, Thúy Nga đã có buổi livestream trên trang cá nhân cùng một vài người bạn để nói về câu chuyện ồn ào những ngày qua. Theo đó, cô cho biết đã khuyên vợ cũ Hoàng Anh dành thời gian và bình tâm để nuôi con gái nhỏ.

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Thúy Nga lên tiếng về những ồn ào vừa qua - Ảnh: FB

Đặc biệt, nữ diễn viên rất tức giận khi nghe được chuyện Hoàng Anh yêu cầu mang con gái đi xét nghiệm ADN: “Hoàng Anh ơi em ác lắm, như vậy em sai đó, con của mình mà. Chị nghe câu chuyện không phải con em chị bất ngờ đó. Khi chị qua nhà Như thì hình ảnh em chị thương lắm. Con mà được chăm sóc như hôm nay là do tay ông ngoại và Hoàng Anh. Em rất thương con, một tay thay tã, làm hết. Bây giờ nghe như vậy rất buồn.

Còn nếu đây là Thắm Bebe nói thì cô đang không giúp Hoàng Anh đâu, cô đang mượn chỉ PR cho cô thôi. Nếu có là bạn, PR thì cũng giúp người ta nhìn đúng chứ sao có thể nói đi khám ADN như vậy”.

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Hoàng Anh từng đưa con gái đi xét nghiệm ADN - Ảnh: FB

Khác với dòng trạng thái chỉ trích Facebook Quỳnh Như chẳng khác gì bãi rác cách đây vài ngày, Thúy Nga cho biết mình thương Quỳnh Như như em gái. Nguyên nhân cô đăng bài viết kia là vì tức giận khi khuyên nhủ hết lời mà Quỳnh Như vẫn làm những điều sai, livestream với những lời thô tục vô bổ.

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Cô trách cứ Quỳnh Như trên livestream - Ảnh: FB

Theo đó, Thúy Nga và những người bạn của cô mong rằng những bên liên quan sẽ ngừng lại việc đấu đá để cuộc sống của Quỳnh Như và bé Nu được yên bình.

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Từ khóa:   Hoàng Anh và Quỳnh Như diễn viên Thúy Nga Quỳnh Như

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