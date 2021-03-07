Việt Anh và vợ cũ Hương Trần tái hợp trong tiệc sinh nhật quý tử

Dù đã ly hôn nhưng Việt Anh và vợ cũ Hương Trần vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, sẵn sàng tái hợp trong những dịp đặc biệt của con trai.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Việt Anh chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật con trai – bé Đậu (tên thật là Hoàng Khôi) đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Ông em trai chính thức bước vào tuổi cập kê, tròn 4 tuổi bước sang tuổi thứ 5, bố chỉ mong em trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn và chăm học, còn lại mọi thứ để bố lo nhé. Yêu con trai của bố”.

Việt Anh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng cho con trai - Ảnh: FB

Việt Anh...

...và vợ cũ tái hợp trong tiệc sinh nhật con trai - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, nam diễn viên “Người phán xử” diện sơ mi trắng cực lịch lãm. Trong khi đó, Hương Trần diện bộ váy hai dây màu đỏ nổi bật khoe khéo nước da trắng hồng và vóc dáng gợi cảm. Bé Đậu cũng được bố mẹ cho diện đồ bảnh bao và được nhận xét là ngày càng điển trai.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc sinh nhật đến con trai Việt Anh: “Happy birthday con trai, tuổi mới ngoan ngoãn và nụ cười luôn trên môi nhé con”, “Chúc Đậu Đậu hay ăn chóng lớn sớm thành hot boy ăn đứt anh bố nhé”, “Chúc trai đẹp của bố Việt Anh tuổi mới khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và chăm ngoan học tốt nha”…

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dù đã đường ai nấy đi nhưng Việt Anh và Hương Trần không ngại xuất hiện cạnh nhau - Ảnh: FB

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Việt Anh và Hương Trần xuất hiện bên nhau hậu ly hôn. Tuy nhiên, cả hai đều cho biết không có ý định quay lại với đối phương. Hiện tại, cặp đôi giữ mối quan hệ bạn bè và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Nghệ sĩ Hồng Sáp: 6 người con qua đời bi thương, 85 tuổi phải sống nhờ tiền trợ cấp "Tôi đâu có tiền, đâu có làm gì trong khi vẫn phải mướn nhà. Tôi chỉ có tiền của Hội Nghệ sĩ Sân khấu cho hàng tháng để trang trải đồng ra, đồng vô thôi", nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-anh-va-vo-cu-huong-tran-tai-hop-trong-tiec-sinh-nhat-quy-tu-397972.html