Sướng như Lệ Quyên, chưa đến 8/3 đã được tình trẻ tặng quà ‘khủng’

Từ sau khi công khai hẹn hò, nhất cử nhất động của Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu luôn thu hút sự chú ý từ công chúng.

Không còn giấu giếm, cặp đôi Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào lên mạng xã hội khiến người hâm mộ bấn loạn. Không khó để bắt gặp chàng tháp tùng nàng tại các sự kiện lớn nhỏ của showbiz hay xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng trong đời thường.

Dù trong công việc...

...hay ngoài đời, cặp đôi vẫn dính nhau như sam - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Lâm Bảo Châu đã có hành động cực ngọt ngào dành cho bạn gái. Cụ thể, trên trang Facebook, nam người mẫu công khai món quà dành tặng cho người thương kèm theo đó là dòng trạng thái “đầy ngôn tình”: “Hiện tại là một món quà tuyệt vời nhất. Bởi vậy, ta sẽ luôn nâng niu, trọn vẹn và tận dụng mọi khoảnh khắc để dành cho nhau những điều ngọt ngào như thế này. Happy Woman’s day”.

Bài đăng của nam người mẫu - Ảnh: FB

Cả hai dành cho nhau cử chỉ đầy ngọt ngào - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đứng cạnh nhau cực tình tứ, trao cho nhau ánh mắt ngọt ngào. Có thể nhận thấy, Lệ Quyên nhận được một bộ trang sức cực sang chảnh từ bạn trai.

Trước đó, khi được hỏi về món quà 8/3 dành cho người yêu, Lâm Bảo Châu từng khẳng định bản thân sẽ dành tặng những món quà bất ngờ thay vì phải chuẩn bị trước.

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho cặp đôi và mong cả hai sớm về chung một nhà: “Ngưỡng mộ lắm”, “Chúc hai bạn hạnh phúc”, “Nhất chị rồi nhé”, “Đẹp đôi lắm luôn, chúc anh chị hạnh phúc”, “Quá tuyệt vời người em, mãi hạnh phúc nha em”, “Cưới thôi anh ơi”, “Đợi tấm thiệp mời trên bàn”, “Sao dễ thương vậy trời”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suong-nhu-le-quyen-chua-den-8-3-da-duoc-tinh-tre-tang-qua-khung-397967.html