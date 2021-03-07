Giấu kín bấy lâu, hình ảnh mới nhất của con gái Thủy Tiên gây choáng, mới 8 tuổi đã cao đến vai mẹ

Hậu trường 07/03/2021 06:54

Khoảnh khắc mới nhất của con gái Thủy Tiên – bé Bánh Gạo nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Từ khi chào đời, con gái Thủy Tiên và Công Vinh - bé Bánh Gạo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tuy nhiên, vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của con nên nên vợ chồng nữ ca sĩ “Giấc mơ tuyết trắng” chưa từng hé lộ diện mạo của Bánh Gạo.

Trên mạng xã hội, Thủy Tiên chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện hoặc hình ảnh đời thường của con gái nhưng khéo léo che kín mặt.

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Nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ hình ảnh con gái lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Bẵng đi một thời gian, mới đây, Thủy Tiên gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp gia đình lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Không hẹn mà cả nhà mạnh ai đi thay đồ mà đều chọn áo đen, nên kéo nhau ra vườn chụp tấm hình làm kỷ niệm. Em Gạo 8 tuổi mà đứng đến vai mẹ rồi. Đẻ đứa con không giống mẹ 1 cái nét gì trừ mình dây ốm nhon, dài thòng như con khô mực vậy”.

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Hình ảnh gây chú ý của gia đình Công Vinh - Thủy Tiên - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc chia sẻ, con gái Thủy Tiên nhanh chóng chiếm trọn spotlight trong khung hình. Cụ thể, cô bé nay đã cao lớn phổng phao khiến nhiều người bất ngờ. Có thể thấy, dù chỉ mới 8 tuổi nhưng Bánh Gạo đã cao gần bằng mẹ. Nhiều ý kiến cho rằng với chiều cao này, cô bé sẽ trở thành người mẫu trong tương lai.

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Hình ảnh gần đây của bé Bánh Gạo - Ảnh: FB
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Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho con gái Thủy Tiên: “Gạo lớn lại xinh, dáng đẹp như mẹ Tiên cho coi”, “Bé Gạo nay lớn quá, cao gần bằng mẹ rồi”, “Cả nhà đẹp. Bé Gạo cao thế. Chúc gia đình em luôn hạnh phúc và thành công”, “Chân dài giống mẹ Tiên”, “Riêng Gạo là chân đẹp hơn mẹ Tiên rồi”, “Cô bé rồi cũng có cặp giò miên man như mẹ”…

Từ khóa:   con gái Thủy Tiên Thủy Tiên và Công Vinh Bánh Gạo

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