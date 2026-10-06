Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 06/10/2026 15:14

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lý Nhất Đồng bất ngờ tiết lộ từng trải qua những cú lừa cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Nữ diễn viên cho biết số tiền cô bị lừa lên tới 6-7 chữ số (nhân dân tệ). Sau trải nghiệm này, cô quyết định sẽ không cho người khác vay tiền.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lý Nhất Đồng bất ngờ tiết lộ từng trải qua những cú lừa cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Nữ diễn viên cho biết số tiền cô bị lừa lên tới 6-7 chữ số (nhân dân tệ). Sau trải nghiệm này, cô quyết định sẽ không cho người khác vay tiền.

Theo Lý Nhất Đồng, trước đây một người quen từng hỏi vay và hứa “ngày hôm sau sẽ trả”. Tin tưởng lời hứa, cô đồng ý cho vay. Tuy nhiên, khoản tiền sau đó không được hoàn lại như cam kết. Nữ diễn viên cho biết số tiền khá lớn và lên tới 6-7 chữ số. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã báo cảnh sát.

Lý Nhất Đồng cho rằng việc một người chủ động vay tiền rồi không thực hiện lời hứa cũng có thể được xem là một dạng lừa dối. “Bởi vì người đó nói ngày hôm sau sẽ trả, nhưng cuối cùng lại không trả”, cô chia sẻ.

Từ bài học này, nữ diễn viên khẳng định sẽ không tiếp tục cho bất kỳ ai vay tiền. Cô thậm chí nửa đùa nửa thật nhắn nhủ những người xung quanh rằng: “Các bạn cũng không được vay tiền của tôi”.

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình - Ảnh 1

Không chỉ mất một khoản tiền lớn, Lý Nhất Đồng còn thừa nhận từng bị lừa dối trong chuyện tình cảm. Dù không tiết lộ cụ thể câu chuyện, nữ diễn viên cho rằng đây là trải nghiệm mà nhiều người có thể gặp phải khi bước qua tuổi 30. Với cô, điều quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã phải biết rút kinh nghiệm.

Chia sẻ thẳng thắn nhưng không mang tâm lý trách móc của Lý Nhất Đồng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng trải nghiệm của nữ diễn viên cũng là lời nhắc nhở về việc giữ lòng tốt nhưng cần có giới hạn và sự tỉnh táo.

Đáng chú ý, những chia sẻ này xuất hiện trong thời gian Lý Nhất Đồng đang quảng bá “Tôi không phải đại sư”, bộ phim cô đóng cùng Lý Hiện. Trong tác phẩm, nữ diễn viên vào vai Giang Phi Yến, một cô gái giỏi giăng bẫy và sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa người khác.

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình - Ảnh 2

Sự đối lập giữa nhân vật và đời thực khiến câu chuyện của Lý Nhất Đồng càng gây chú ý. Trên màn ảnh, cô vào vai người chuyên “giăng bẫy”, trong khi ngoài đời lại từng trở thành nạn nhân của những cú lừa.

“Tôi không phải đại sư” gồm 24 tập, lấy bối cảnh dân quốc, xoay quanh những màn đấu trí, lừa đảo và trả thù. Tác phẩm từng đứng đầu bảng xếp hạng phim trực tuyến trong ngày của Maoyan vào ngày thứ hai phát sóng.

Lý Nhất Đồng, tên thật Lý Tuyết, sinh năm 1990 tại Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành múa dân gian tại Học viện Múa Bắc Kinh và được biết đến qua nhiều vai diễn truyền hình. Năm 2025, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình quốc tế Macau lần thứ 16 với “Thư quyển nhất mộng”.

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