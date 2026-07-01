Trần Tinh Húc và Lý Nhất Đồng khép lại hành trình quay phim 'Kim Chi'

Sao quốc tế 01/07/2026 15:23

Sau nhiều tháng ghi hình, bộ phim cổ trang Kim Chi đã chính thức đóng máy, khép lại giai đoạn sản xuất. Nhân dịp này, đoàn phim đồng loạt tung bộ ảnh mới của dàn diễn viên cùng loạt khoảnh khắc hậu trường trong ngày cuối ghi hình, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích phim cổ trang Hoa ngữ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kim Chi được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tào Tiếu Thiên. Chính tác giả cũng đảm nhận vai trò biên kịch, trong khi Tăng Khánh Kiệt giữ vị trí đạo diễn, phối hợp cùng hai đồng đạo diễn Dư A Khả và Trần Đức Long. Dự án do Tencent và Giải Trí Hạo Hãn phối hợp sản xuất.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với Trần Tinh Húc đảm nhận vai nam chính Lục Hành Chi, sánh đôi cùng Lý Nhất Đồng trong vai Trần Tước Nhi. Ngoài cặp đôi trung tâm, tác phẩm còn có sự góp mặt của Đinh Gia Lệ, Mã Tô, Vương Hoằng Nghị, Đặng Khải, Diệp Tổ Tân, Lưu Lâm, Hắc Trạch, Triệu Thiên Ái, Hồ Tịnh và Hoàng Nghệ.

Lấy bối cảnh thời Bắc Tống, Kim Chi xoay quanh Trần Tước Nhi - một nha hoàn xuất thân thấp kém nhưng thông minh, gan dạ và luôn khao khát thay đổi số phận. Sau biến cố gia đình, cô vô tình hoán đổi thân phận với quận chúa Triệu Kim Chi và bị nhận nhầm là quận chúa khi đặt chân vào kinh thành.

Trần Tinh Húc và Lý Nhất Đồng khép lại hành trình quay phim 'Kim Chi' - Ảnh 1Trần Tinh Húc và Lý Nhất Đồng khép lại hành trình quay phim 'Kim Chi' - Ảnh 2

Biến cố này đưa Trần Tước Nhi bước vào cuộc chiến quyền lực giữa phủ Quốc Công và triều đình. Trong quá trình che giấu thân phận thật, cô từng bước gây dựng thế lực, thành lập tổ chức dành cho phụ nữ và theo đuổi lý tưởng xóa bỏ rào cản giai cấp trong xã hội. Đây được xem là điểm nhấn giúp bộ phim kết hợp giữa yếu tố quyền mưu và hình tượng nữ chính mạnh mẽ.

Ở tuyến nam chính, Lục Hành Chi là nhân vật sở hữu nhiều thân phận bí ẩn. Bề ngoài, anh là con nuôi của phủ Quốc Công, nhưng đồng thời còn mang danh mưu sĩ mù Tạ tiên sinh và cô nhi biên ải Tôn Nhữ Dương. Những kế hoạch điều tra đường dây buôn bán trẻ em cùng các cuộc đấu trí trong triều đình khiến nhân vật này trở thành mắt xích quan trọng của toàn bộ câu chuyện. Cuộc gặp gỡ với Trần Tước Nhi cũng mở ra nhiều bước ngoặt trong hành trình của cả hai.

Trần Tinh Húc và Lý Nhất Đồng khép lại hành trình quay phim 'Kim Chi' - Ảnh 3Trần Tinh Húc và Lý Nhất Đồng khép lại hành trình quay phim 'Kim Chi' - Ảnh 4

Bên cạnh đó, Chu Nguyên Hãn - đích tử phủ Quốc Công - đại diện cho hình tượng chính trực và luôn đứng về phía Trần Tước Nhi. Mối quan hệ giữa ba nhân vật hứa hẹn tạo nên chuyện tình nhiều cảm xúc xen lẫn những màn đấu trí căng thẳng. Trong khi đó, Triệu Kim Chi, quận chúa thật do Hoàng Nghệ thủ vai, cũng là nhân vật đáng chú ý khi quyết tâm giành lại thân phận đã mất, tạo nên thế đối đầu với nữ chính.

Việc hoàn tất ghi hình đánh dấu Kim Chi chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ trước khi công bố lịch phát sóng. Với kịch bản kết hợp giữa quyền mưu, tình cảm và yếu tố nữ cường, cùng dàn diễn viên thực lực, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim cổ trang đáng chú ý trong thời gian tới.

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