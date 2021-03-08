Để vợ có động lực giảm cân, chồng đại gia của Hoa hậu Phương Lê treo thưởng 12 tỷ

Hậu trường 08/03/2021 22:36

Vừa được thưởng nóng 6 tỷ đồng, Hoa hậu Phương Lê lại gây sốc khi tiết lộ chồng đại gia treo thưởng 12 tỷ đồng nếu vợ giảm thêm 4kg.

Năm 2017, Phương Lê giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới”. Tuy nhiên, cô chỉ được khán giả chú ý sau khi bức ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia gây sốt mạng xã hội.

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Bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội năm 2017 của nàng hậu - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Hoa hậu Phương Lê khiến nhiều người choáng váng khi khoe được chồng thưởng nóng 6 tỷ đồng vì giảm được 6kg. Theo đó, nhiều người không khỏi xuýt xoa, trầm trồ trước độ giàu có và chịu chơi của ông xã Phương Lê.

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Hoa hậu Phương Lê xinh đẹp ở tuổi 42 tuổi - Ảnh: FB

Mới đây, vợ chồng Phương Lê đã cùng nhau có mặt tại một sự kiện giải trí. Cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật, tình tứ trước công chúng.

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Phương Lê và chồng đại gia - Ảnh: FB

Đặc biệt, nàng hậu tiết lộ sau khi giảm cân, cô ngày càng được chồng yêu chiều. Khi biết vợ cần động lực để giảm cân, ngay lập tức chồng doanh nhân của Phương Lê đã quyết định treo thưởng hậu hĩnh để bà xã có cơ hội đổi xe mới. Cụ thể, vị đại gia này hứa thưởng 500 nghìn đô (khoảng 12 tỷ đồng) nếu Phương Lê giảm thêm 4kg, chỉ nghe con số thôi cũng đủ để dân tình “xỉu ngang xỉu dọc”.

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Cô tiết lộ nếu tiếp tục giảm cân sẽ được thưởng thêm 12 tỷ - Ảnh: FB
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Gia đình của nàng hậu - Ảnh: FB

Hiện tại, Hoa hậu Phương Lê đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng đại gia và 3 con gái. Bên cạnh đó, cô còn là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản khổng lồ.

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