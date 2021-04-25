Chồng cũ Lệ Quyên và tình trẻ Cẩm Đan lặng lẽ sánh bước bên nhau, 'ngại' thể hiện cử chỉ thân mật trước đám đông

Mới đây, doanh nhân Đức Huy cùng tình trẻ Cẩm Đan đã cùng nhau xuất hiện và ngồi chung một hàng ghế tại một sự kiện. Điều đáng chú ý, cặp đôi này không thể hiện tình cảm thân mật dành cho nhau mà rất kín đáo và lặng tiếng.

Một trong những cặp đôi minh chứng cho tình yêu vượt tuổi tác trong làng giải trí Việt, không thể không nhắc đến Đức Huy và Cẩm Đan. Chuyện tình Chú - Cháu chênh nhau 27 tuổi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Cặp đôi Chú - Cháu thu hút nhiều sự quan tâm của Đức Huy và Cẩm Đan - Ảnh: FB

Chẳng "thua kém" vợ cũ Lệ Quyên, mặc dù không xuất hiện ồn ào, nhưng cặp đôi Đức Huy - Cẩm Đan được cho rằng vẫn luôn "sánh bước bên nhau".

Mới đây, trong liveshow "Uyên Uyển" của Dương Triệu Vũ, doanh nhân Đức Huy cùng tình trẻ Cẩm Đan đã cùng nhau đến tham gia sự kiện. Điều đáng chú ý, cặp đôi này không hề có sự thể hiện tình cảm quá thân mật, mà trái lại rất kín đáo và lặng tiếng.

Được biết, trước khi show diễn chính thức bắt đầu, Đức Huy và Cẩm Đan đã không đi thảm đỏ và bỏ qua bữa tiệc cocktail để tránh gây sự ồn ào. Cả hai chỉ có mặt khi chương trình sắp bắt đầu, lặng lẽ đến đúng vị trí của mình và ngồi yên vị tại đấy.

Cặp đôi xuất hiện khi chương trình sắp bắt đầu, lặng lẽ đến đúng vị trí của mình và ngồi yên vị - Ảnh: Maison de Bil

Trong những hình ảnh được chụp lại, có thể thấy Đức Huy và Cẩm Đan rất ít tương tác, dường như hai người đều "bận rộn" với công việc riêng của mình. Ngoài ra, cặp đôi cũng không có cử chỉ tình tứ, thân mật nào.

Đức Huy và Cẩm Đan rất ít tương tác, dường như cả hai đều 'bận rộn' với công việc riêng của mình - Ảnh: Maison de Bil

Đức Huy được biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, đồng thời cũng là một bầu show đứng đằng sau các nghệ sĩ trong giới showbiz. Anh sinh năm 1975, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với ca sĩ Lệ Quyên, doanh nhân được cho là đã hẹn hò với người đẹp Cẩm Đan. Cẩm Đan sinh năm 2002, là một gương mặt mới trong làng giải trí.

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