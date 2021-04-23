'Không sợ bố con nhà nào', Nathan Lee 'dậy sóng', đáp trả gay gắt Trinh Phạm vì lên tiếng tham gia vào sự việc

Hậu trường 23/04/2021 21:45

Mới đây, beauty blogger Trinh Phạm đã đăng story với biểu cảm thể hiện sự "ngao ngán" và lên tiếng "cầu cứu" ai đó hãy dừng hành động của Nathan Lee lại. Ngay lập tức, trên trang cá nhân của Nathan Lee đã có sự đáp trả cực kỳ gay gắt.

Hiện tại, trong giới nghệ sĩ, Nathan Lee đang là cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất. Anh là một trong 3 nhân vật đứng giữa "tâm bão" mà không hề mảy may lo sợ, khi một ngày cứ cách vài tiếng là livestream "xối xả" những người đã tham gia vào "bữa tiệc không mời" trong câu chuyện giữa mình và Ngọc Trinh. 

Những ngày gần đây, vì tần suất xuất hiện và độ phủ sóng khá "dày đặc", Nathan Lee phải nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. 

Sau Cao Thái Sơn, mới đây nhất, nữ Beauty Blogger Trinh Phạm đã đăng tải story trên instagram cá nhân một hình ảnh thể hiện sự "ngán ngẩm", mắt nhìn ngược lên trời kèm theo dòng chữ: "Ai đó làm ơn bảo anh Nathan Lee gì đó dừng lại được không? Chứ từ New Feed cho đến báo, nhìn thấy anh ấy suốt, mình thấy sợ thực sự rồi. Mà hình như có ai quan tâm đâu, sao post hoài vậy?".

Nathan Lee day song chui tat ca nhung nguoi len tieng tham gia vao su viec
 Story được Trinh Phạm đăng tải - Ảnh: Instagram

Hình ảnh một lần nữa khiến cho cư dân mạng "dậy sóng", bởi vì Nathan Lee được cho là nhân vật "không thể đùa được" trong thời điểm này. Dẫu cho sự thẳng thắn và độ "mạnh tay" của anh có thể khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp. 

Sau khi story được đăng tải, nhiều người tỏ ra đồng tình với Trinh Phạm nhưng cũng lo lắng cho cô nàng, vì có thể những ngày tiếp theo, dư luận sẽ chĩa "mũi dùi" vào nữ Youtuber này. 

Dự đoán chưa đầy 24h đã trở nên "linh nghiệm". Trong khi story của Beauty Blogger Trinh Phạm chưa "biến mất", trên trang cá nhân Facebook của Nathan Lee đã có động thái.

Nathan Lee day song chui tat ca nhung nguoi len tieng tham gia vao su viec 1
 Nathan Lee trả lời 'đốp chát' và thể hiện sự chế giễu nữ Youtuber - Ảnh: FBNV

Anh không ngần ngại thể hiện quan điểm, bày tỏ rõ ràng sự "đốp chát" trong từng lời nói: "Con điên! Không quan tâm kêu tao dừng chi?!". Ngoài ra, Nathan Lee còn để lại bình luận dưới cuối bài viết, tỏ rõ sự chế giễu đối phương: "Mà con này là con nào?".

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút những tín đồ "nghiện hóng", nhiều người đưa ra suy nghĩ "không quan tâm thì lên tiếng làm chi?", và cho rằng Trinh Phạm chỉ đang "mượn danh" để nổi tiếng. Tất nhiên, một người khi đã thu hút được nhiều sự quan tâm, nhất cử nhất động đều sẽ có 2 luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến bênh vực Nathan Lee, cũng có những người tỏ ra phản đối anh chàng này. 

Động thái mới nhất của Ngọc Trinh khi Nathan Lee tuyên bố khởi kiện, đòi bồi thường 30 tỷ đồng

Động thái mới nhất của Ngọc Trinh khi Nathan Lee tuyên bố khởi kiện, đòi bồi thường 30 tỷ đồng

Mới đây, trong Livestream lúc 11h00, ngày 23/4, Nathan Lee đã tuyên bố chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đòi bồi thường đến 30 tỷ đồng.

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