Động thái mới nhất của Ngọc Trinh khi Nathan Lee tuyên bố khởi kiện, đòi bồi thường 30 tỷ đồng

Hậu trường 23/04/2021 16:13

Mới đây, trong Livestream lúc 11h00, ngày 23/4, Nathan Lee đã tuyên bố chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đòi bồi thường đến 30 tỷ đồng.

Cuộc chiến giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh cho đến thời điểm hiện tại dường như đang ngày càng trở nên gay gắt. Sau bao nhiêu ngày đối đầu, "đấu đá" và công kích công khai. Mới đây, trong livestream lúc 11h00, ngày 23/4, theo như lời hứa, Nathan Lee đã mời luật sư vào cuộc và tuyên bố khởi kiện ekip của Ngọc Trinh. 

Trước tin tức đang "nóng như lửa", nhất cử nhất động của 3 người đang được netizen cực kỳ để ý. Không ngoài dự đoán, động thái của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mới đây được cho là chứa đầy ẩn ý. Mặc dù không trực tiếp nhắm thẳng vào ai. 

Bên cạnh hàng loạt hình ảnh diện đồ cá tính, áo ngắn hở bụng, chụp cùng chiếc siêu xe Rolls Royce vừa mới "tậu". Ngọc Trinh nói: "Mình thích sự thành thật trong mọi mối quan hệ, kể cả sự thật đó khiến mình đau lòng". 

Ngoc Trinh phan hoi truoc kien cao 30 ty 2
 Ngọc Trinh diện đồ cá tính, khoe dáng bên chiếc Rolls Royce vừa mua - Ảnh: Instagram
Ngoc Trinh phan hoi truoc kien cao 30 ty 3
 'Nữ hoàng nội y' đăng tải hình ảnh kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý - Ảnh: Instagram
Động thái mới nhất của Ngọc Trinh khi Nathan Lee tuyên bố khởi kiện, đòi bồi thường 30 tỷ đồng - Ảnh 3
Cuộc đấu tố giữa Nathan Lee và Ngoc Trinh chưa có hồi kết - Ảnh: Instagram

Mặc dù chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa mà "nữ hoàng drama" đang nhắn nhủ ở đây là gì, nhưng là một người đang nằm trong "vòng xoáy" dư luận, dính đến kiện tụng chắc hẳn sẽ rất phiền lòng. Nhiều fan đã để lại bình luận động viên Ngọc Trinh, tỏ ý vụ kiện là không chính đáng. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng hành động của Nathan Lee là đúng.  

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