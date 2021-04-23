Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt chuyện tình giới tính năm xưa với những hình ảnh nhạy cảm

Thời điểm đó, scandal này của Cao Thái Sơn đã gây chấn động dư luận một thời. Cụ thể, năm 2012, một nhân vật tên A. đã đăng tải những hình ảnh thân mật của mình và Cao Thái Sơn lên MXH. Đồng thời, người này cũng kể khá dài về mối tình đồng tính giữa anh và nam ca sĩ điển trai.

Đáng chú ý, trong bài viết, nhân vật A. còn tố Cao Thái Sơn lừa tiền mình và tiết lộ mối quan hệ giữa cả hai kết thúc khi Cao Thái Sơn cặp kè với một vị đại gia đã có vợ.

Hình ảnh Cao Thái Sơn thân mật bên một người đàn ông thời điểm đó khiến không ít người hâm mộ nam ca sĩ bị sốc - Ảnh: Internet

Những hình ảnh nhạy cảm này của Cao Thái Sơn đã trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thời điểm ấy.

Hiện tại những hình ảnh này của nam ca sĩ bất ngờ được cộng đồng mạng truyền tay nhau - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bị tố, nam ca sĩ Cao Thái Sơn đã chính thức lên tiếng và giải thích rõ ngọn ngành.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Nói đến việc lừa tình lừa tiền, tôi cảm thấy rất đau lòng vì nó được phát ngôn ra từ một người mình từng thân thiết. Là một ca sĩ đã hoạt động lâu năm và có thương hiệu như tôi, tất cả các nhà tổ chức và bầu show đều biết giá trị cát-sê của tôi thế nào. Với tôi, vài trăm triệu hay 1 tỷ không phải là quá lớn. Tôi không vì tiền để đánh mất danh dự của mình. Nhà cửa là một tài sản lớn chứ không phải một mớ rau con cá mà tôi có thể xúi bậy một người hơn 40 tuổi bỏ tiền tỷ để mua một cách hồ đồ mà không hề hiểu biết gì hết. Họ hiểu rằng việc họ mua nhà cũng có những quyền lợi riêng của mình.

Việc họ đăng một tờ giấy chuyển tiền rồi kêu lên rằng tôi lừa của họ là hoàn toàn là một hành động ác ý và có chủ tâm, nhằm đánh lừa dư luận. Một tờ giấy chuyển tiền làm sao chứng minh được tôi đã lừa họ? Họ từng nhờ tôi đi đóng tiền giúp họ trả theo tiến độ và tất cả đều được chủ căn hộ ký trên giấy tờ thu chi như theo thoả thuận mua bán nhà ban đầu. Lý do gì mà họ nói tôi lừa họ trong khi việc mua nhà đã được mua trước đó một năm, tôi cũng chưa từng đứng tên căn hộ của họ. Phải chăng khi vui vẻ với nhau thì cái gì cũng thuận, còn đến khi không còn vui vẻ thì moi móc, mổ xẻ những điều không tốt để vùi dập nhau? Đó có phải là một cách sống tốt hay không, tôi nghĩ ai cũng có sẵn câu trả lời".

Hiện cuộc chiến giữa anh và Nathan Lee đang trở thành tâm điểm trong dư luận. Nhiều người trên cộng đồng mạng cũng đang tích cực "hóng" những diễn biến mới nhất trong lùm xùm này của hai người.