Nathan Lee chuẩn bị 'bóc phốt' cái tên thứ 3 là Xuân Lan, tự hỏi: 'Sao tự dưng bây giờ ai cũng nhảy vào thế nhỉ'

Ồn ào với Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn chưa dừng lại, Nathan Lee giờ đây đã quay sang tuyên bố sẽ bóc phốt siêu mẫu Xuân Lan.

Mới đây, trong một bài đăng trên trang cá nhân, Xuân Lan đưa hình ảnh hai tác phẩm nổi tiếng, trong đó có Số Đỏ. Cô viết: "Thời của Vũ Trọng Phụng sống lại rồi..".

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận cho rằng Xuân Lan đang có màn "cà khịa" thâm thúy, mỉa mai Nathan Lee giống nhân vật Xuân Tóc Đỏ.



Bài đăng của Xuân Lan và màn 'cà khịa' thâm thúy

Rất nhanh sau đó, ngay trong livetream của mình, Nathan Lee vô cùng bực tức và khẳng định sẽ bóc phốt Xuân Lan. Theo đó, Nathan Lee kể về giai đoạn đầu tiên mà anh bắt đầu biết tới Xuân Lan, lúc đó, anh cho biết mình từng bị đàn chị dọa đánh.

Nathan Lee vô cùng bực tức và khẳng định sẽ bóc phốt Xuân Lan - Ảnh: Internet

"Một ngày đẹp trời, anh gọi điện cho Minh Tú - nhóm Tam Ca Áo Trắng, khi đó mới về Việt Nam. Khi ấy mới về Việt Nam rất lành rất nhiều, rất dễ thương nhưng vì những người như Xuân Lan làm anh phát điên. Lúc đó anh gọi cho Minh Tú có một người nhấc máy lên và dập máy luôn. Sau đó anh gọi lại thì chị Tú nói rằng không hề làm thế. Anh nghĩ rằng sao lại có người vô văn hoá như thế. Sau đó, có người gọi lại và nói là Nathan Lee à, mày nghĩ mày là ai, mày nghĩ mày là ai, ở nước ngoài ngon à, tao sẽ cho người đánh mày. Sao tự dưng bây giờ ai cũng nhảy vào thế nhỉ. Các bạn là lý do mình không hoạt động trong showbiz, vì các bạn không xứng tầm với mình", Nathan Lee chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nathan-lee-chuan-bi-boc-phot-cai-ten-thu-3-la-xuan-lan-tu-hoi-sao-tu-dung-bay-gio-ai-cung-nhay-vao-the-nhi-403018.html