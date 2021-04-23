Bị Nathan Lee tuyên bố kiện và đòi bồi thường 30 tỷ, phía Ngọc Trinh chính thức lên tiếng: 'Ê-kíp rất bận, không quan tâm chuyện này'

Đáng chú ý, sau gần 1 tháng "đấu tố ngầm" qua mạng xã hội, Nathan Lee đã thông báo sẽ khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đòi bồi thường 30 tỷ đồng. "Hôm nay, tôi sẽ chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đề nghị bồi thường 30 tỷ đồng. Lo mà kiếm tiền trả cho tôi đi. Tụi em không là cái gì trong mắt anh, tụi em tự lôi anh vào vụ việc. Nhưng cũng tốt vì cả nước sẽ biết rằng showbiz không xấu, chỉ có những kẻ xấu làm showbiz xấu hơn trong mắt công chúng. Các bạn trẻ hãy nhìn lại, đừng ca tụng những nhân vật không xứng tầm. Thậm chí họ là những người vi phạm pháp luật, tôi có bằng chứng" - Nathan Lee chia sẻ trên sóng.

Màn livestream căng đét của 'đôi bên' Nathan Lee và Cao Thái Sơn diễn ra vào trưa nay 23/4 - Ảnh chụp màn hình

Cùng lúc đó, Cao Thái Sơn cũng song song tổ chức chia sẻ trực tiếp trên sóng và "phản bác" qua lại với "ông hoàng thị phi". Giọng ca "Con đường mưa" bày tỏ mong muốn khán giả hãy tỉnh táo và bảo vệ người đẹp "vòng eo 56": "Sơn thấy phụ nữ bị bắt nạt Sơn lên tiếng, cũng không cổ suý cho bất cứ ai".

Riêng về phía Ngọc Trinh, nữ quản lý của "nữ hoàng nội y" cũng đã lên tiếng: "Thật sự những ngày này chị và cả Ngọc Trinh cũng như ê-kíp rất bận. Không có quan tâm đến mấy chuyện này, còn thông tin Nathan Lee kiện gì đó chị chưa nghe nói mà thôi kệ đi, chứ giờ chị bận quá không có thời gian quan tâm thiệt".