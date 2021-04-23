Bị Nathan Lee tuyên bố kiện và đòi bồi thường 30 tỷ, phía Ngọc Trinh chính thức lên tiếng: 'Ê-kíp rất bận, không quan tâm chuyện này'

Sau gần 1 tháng "đấu tố ngầm" qua mạng xã hội, Nathan Lee đã thông báo sẽ khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đòi bồi thường 30 tỷ đồng. Phía Ngọc Trinh đã chính thức lên tiếng về vụ việc.
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Trưa nay, màn livestream bốc phốt đòi kiện áo Nathan Lee với các nhân vật Vbiz Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Đáng chú ý, sau gần 1 tháng "đấu tố ngầm" qua mạng xã hội, Nathan Lee đã thông báo sẽ khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đòi bồi thường 30 tỷ đồng. "Hôm nay, tôi sẽ chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đề nghị bồi thường 30 tỷ đồng. Lo mà kiếm tiền trả cho tôi đi. Tụi em không là cái gì trong mắt anh, tụi em tự lôi anh vào vụ việc. Nhưng cũng tốt vì cả nước sẽ biết rằng showbiz không xấu, chỉ có những kẻ xấu làm showbiz xấu hơn trong mắt công chúng. Các bạn trẻ hãy nhìn lại, đừng ca tụng những nhân vật không xứng tầm. Thậm chí họ là những người vi phạm pháp luật, tôi có bằng chứng" - Nathan Lee chia sẻ trên sóng.
Cùng lúc đó, Cao Thái Sơn cũng song song tổ chức chia sẻ trực tiếp trên sóng và "phản bác" qua lại với "ông hoàng thị phi". Giọng ca "Con đường mưa" bày tỏ mong muốn khán giả hãy tỉnh táo và bảo vệ người đẹp "vòng eo 56": "Sơn thấy phụ nữ bị bắt nạt Sơn lên tiếng, cũng không cổ suý cho bất cứ ai".
Riêng về phía Ngọc Trinh, nữ quản lý của "nữ hoàng nội y" cũng đã lên tiếng: "Thật sự những ngày này chị và cả Ngọc Trinh cũng như ê-kíp rất bận. Không có quan tâm đến mấy chuyện này, còn thông tin Nathan Lee kiện gì đó chị chưa nghe nói mà thôi kệ đi, chứ giờ chị bận quá không có thời gian quan tâm thiệt".
Loạt thông tin đấu khẩu, kiện cáo giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn, cùng với đó là động thái từ phía Ngọc Trinh đang khiến dư luận nóng lên từng ngày và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.