Bị Nathan Lee tuyên bố kiện và đòi bồi thường 30 tỷ, phía Ngọc Trinh chính thức lên tiếng: 'Ê-kíp rất bận, không quan tâm chuyện này'

Hậu trường 23/04/2021 15:51

Sau gần 1 tháng "đấu tố ngầm" qua mạng xã hội, Nathan Lee đã thông báo sẽ khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đòi bồi thường 30 tỷ đồng. Phía Ngọc Trinh đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Trưa nay, màn livestream bốc phốt đòi kiện áo Nathan Lee với các nhân vật Vbiz Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. 

Đáng chú ý, sau gần 1 tháng "đấu tố ngầm" qua mạng xã hội, Nathan Lee đã thông báo sẽ khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đòi bồi thường 30 tỷ đồng. "Hôm nay, tôi sẽ chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh và đề nghị bồi thường 30 tỷ đồng. Lo mà kiếm tiền trả cho tôi đi. Tụi em không là cái gì trong mắt anh, tụi em tự lôi anh vào vụ việc. Nhưng cũng tốt vì cả nước sẽ biết rằng showbiz không xấu, chỉ có những kẻ xấu làm showbiz xấu hơn trong mắt công chúng. Các bạn trẻ hãy nhìn lại, đừng ca tụng những nhân vật không xứng tầm. Thậm chí họ là những người vi phạm pháp luật, tôi có bằng chứng" - Nathan Lee chia sẻ trên sóng. 

Bị Nathan Lee tuyên bố kiện và đòi bồi thường 30 tỷ, phía Ngọc Trinh chính thức lên tiếng: 'Ê-kíp rất bận, không quan tâm chuyện này' - Ảnh 1
Màn livestream căng đét của 'đôi bên' Nathan Lee và Cao Thái Sơn diễn ra vào trưa nay 23/4 - Ảnh chụp màn hình

Cùng lúc đó, Cao Thái Sơn cũng song song tổ chức chia sẻ trực tiếp trên sóng và "phản bác" qua lại với "ông hoàng thị phi". Giọng ca "Con đường mưa" bày tỏ mong muốn khán giả hãy tỉnh táo và bảo vệ người đẹp "vòng eo 56": "Sơn thấy phụ nữ bị bắt nạt Sơn lên tiếng, cũng không cổ suý cho bất cứ ai"

Riêng về phía Ngọc Trinh, nữ quản lý của "nữ hoàng nội y" cũng đã lên tiếng: "Thật sự những ngày này chị và cả Ngọc Trinh cũng như ê-kíp rất bận. Không có quan tâm đến mấy chuyện này, còn thông tin Nathan Lee kiện gì đó chị chưa nghe nói mà thôi kệ đi, chứ giờ chị bận quá không có thời gian quan tâm thiệt".

Bị Nathan Lee tuyên bố kiện và đòi bồi thường 30 tỷ, phía Ngọc Trinh chính thức lên tiếng: 'Ê-kíp rất bận, không quan tâm chuyện này' - Ảnh 2
Phía Ngọc Trinh đang rất 'bận', không quan tâm đến vụ việc
 
Bị Nathan Lee tuyên bố kiện và đòi bồi thường 30 tỷ, phía Ngọc Trinh chính thức lên tiếng: 'Ê-kíp rất bận, không quan tâm chuyện này' - Ảnh 3
Loạt ảnh bên 'siêu xe' 30 tỷ ngày trước đó của Ngọc Trinh khiến dân mạng trầm trồ
 
Bị Nathan Lee tuyên bố kiện và đòi bồi thường 30 tỷ, phía Ngọc Trinh chính thức lên tiếng: 'Ê-kíp rất bận, không quan tâm chuyện này' - Ảnh 4
Giữa lúc Nathan Lee bận thách đấu 'siêu xe', Ngọc Trinh lại bận 'lên đồ' sống ảo 

Loạt thông tin đấu khẩu, kiện cáo giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn, cùng với đó là động thái từ phía Ngọc Trinh đang khiến dư luận nóng lên từng ngày và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Đối đầu với Nathan Lee, Cao Thái Sơn 'bị kiện' vẫn thách thức 'Ai đủ bản lĩnh thì làm', đề cập đến 'tự tử'

Đối đầu với Nathan Lee, Cao Thái Sơn 'bị kiện' vẫn thách thức 'Ai đủ bản lĩnh thì làm', đề cập đến 'tự tử'

Giữa tâm bão "livestream" bóc phốt - khởi kiện qua lại, Cao Thái Sơn khẳng định không quan tâm lắm đến việc mình bị Nathan Lee khởi kiện, đồng thời, giọng ca "Con đường mưa' cũng có động thái ngầm khẳng định từ hôm nay sẽ không nhắc đến drama này nữa.

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