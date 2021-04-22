Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh từ bé của quý tử, tiết lộ kỳ vọng đơn giản 'chỉ mong con trai mau lớn tâm tình cùng mình'

Mới đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải hình ảnh hiếm hoi của con trai lúc 3 tuần tuổi nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Kèm theo hình ảnh “Nữ hoàng phòng trà” chia sẻ rằng: “Đưa em đi học, ngồi trên xe ngắm hai bức hình ghép lại khi em 3 tuần và khi em 10 tuổi, hai cái đầu đen thui, đôi mắt to tròn và nét mặt không khác máy, từ nhỏ đã thấy ghét thế.”

Nữ ca sĩ nói thêm, cô luôn sống vì người khác, chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì, đối với con trai cũng vậy. Lệ Quyên chỉ mong rằng: “Con khôn lớn, trưởng thành để làm bạn mà tâm tình với mẹ thôi”.