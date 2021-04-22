Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh từ bé của quý tử, tiết lộ kỳ vọng đơn giản 'chỉ mong con trai mau lớn tâm tình cùng mình'

Lệ Quyên khiến cộng đồng mạng bất ngờ về tấm ảnh hiếm hoi thuở bé của quý tử lúc 3 tuần tuổi, cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc trong bài đăng mới đây.
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Mới đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải hình ảnh hiếm hoi của con trai lúc 3 tuần tuổi nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Kèm theo hình ảnh “Nữ hoàng phòng trà” chia sẻ rằng: “Đưa em đi học, ngồi trên xe ngắm hai bức hình ghép lại khi em 3 tuần và khi em 10 tuổi, hai cái đầu đen thui, đôi mắt to tròn và nét mặt không khác máy, từ nhỏ đã thấy ghét thế.”
Nữ ca sĩ nói thêm, cô luôn sống vì người khác, chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì, đối với con trai cũng vậy. Lệ Quyên chỉ mong rằng: “Con khôn lớn, trưởng thành để làm bạn mà tâm tình với mẹ thôi”.
Bé Bo có tên thật là Lê Kỳ Anh, năm nay 10 tuổi, là con trai chung của nữ ca sĩ Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy. Vì mong con trai có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa, trước đó đã có một quãng thời gian nữ ca sĩ giấu kín hình ảnh của con trước người hâm mộ, chỉ đến khi con lớn cô mới sẵn sàng công khai mặt “quý tử” nhà mình.
Ngay từ bé Lệ Quyên đã có cách giáo dục con trai sống kỷ luật, nên bé Bo rất hiểu chuyện, có ý thức tự lập và rất chăm chỉ học tập. Vì thế, sau khi bố mẹ chi tay bé Bo luôn nhận thức được mọi chuyện, không bị chi phối bới những cảm xúc tiêu cực.
Hiện tại, con trai Lệ Quyên đang theo học tại một trường Quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM. Do tính chất công việc của nữ ca sĩ phải thường xuyên di chuyển nên bé Bo sống cùng bố Huy nhiều hơn. Bù lại, khi có thời gian rảnh, Lệ Quyên luôn cố gắng bù đắp lại tình cảm cho con.