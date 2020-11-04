Dù đã ly hôn, doanh nhân Đức Huy vẫn làm điều này để lưu giữ kỷ niệm với ca sĩ Lệ Quyên

Doanh nhân Lê Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên vẫn giữ lại tất cả những hình ảnh thời còn chung sống hạnh phúc với nữ ca sĩ.
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Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng công chúng vẫn không ngừng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của Lệ Quyên và Đức Huy. Doanh nhân Đức Huy xác nhận anh và vợ đã hoàn tất thủ tục cách đây 1 tháng. Về phía "nữ hoàng phòng trà", cô viết dòng thông báo cụ thể trên trang cá nhân.
Lệ Quyên khẳng định, cô và chồng chia tay trong văn minh và êm đẹp. Họ đồng thuận ly hôn và sẽ xem nhau như những người bạn, người thân dù "đường ai nấy đi". Cô cũng mong bản thân và chồng cũ sẽ được hạnh phúc trong những ngày tháng sắp tới.
Về phía doanh nhân Đức Huy, anh khiến công chúng ngưỡng mộ với cách hành xử hậu ly hôn. Xem lại trang cá nhân của nam doanh nhân họ Lê, công chúng thấy rằng anh vẫn giữ lại toàn bộ ảnh kỷ niệm với vợ cũ. Chồng cũ Lệ Quyên không xóa bất kỳ hình ảnh nào từ đời thường, công việc đến những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn thời còn hạnh phúc bên vợ cũ.
Lệ Quyên và chồng doanh nhân kết hôn vào năm 2011. Cặp đôi có thời gian dài chung sống hạnh phúc viên mãn và có một con trai chung kháu khỉnh. Trước khi chính thức xác nhận hôn nhân "gãy gánh giữa đường", thông tin cặp đôi "cơm không lành, canh không ngọt" được chia sẻ rầm rộ. Nhưng mãi đến khi hoàn tất mọi thủ tục, họ mới chính thức lên tiếng.