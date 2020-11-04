Dù đã ly hôn, doanh nhân Đức Huy vẫn làm điều này để lưu giữ kỷ niệm với ca sĩ Lệ Quyên

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng công chúng vẫn không ngừng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của Lệ Quyên và Đức Huy. Doanh nhân Đức Huy xác nhận anh và vợ đã hoàn tất thủ tục cách đây 1 tháng. Về phía "nữ hoàng phòng trà", cô viết dòng thông báo cụ thể trên trang cá nhân.

Lệ Quyên khẳng định, cô và chồng chia tay trong văn minh và êm đẹp. Họ đồng thuận ly hôn và sẽ xem nhau như những người bạn, người thân dù "đường ai nấy đi". Cô cũng mong bản thân và chồng cũ sẽ được hạnh phúc trong những ngày tháng sắp tới.