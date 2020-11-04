Xót xa hình ảnh Thủy Tiên nước mắt đầm đìa giữa đêm, ai nấy đều nghẹn lòng khi biết nguyên nhân

Sau thời gian dài ra miền Trung từ thiện, ca sĩ Thủy Tiên buồn và nhớ nhà đến bật khóc giữa đêm khiến mọi người xót xa.
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Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khóc đỏ mắt giữa đêm khiến công chúng lo lắng. Sau chuỗi ngày dài ra miền Trung làm từ thiện, đêm là lúc cô nhớ nhà đến rơi nước mắt. Bà xã Công Vinh buồn và không biết bao giờ mới có thể trở về.
Thủy Tiên nghẹn ngào viết: "Tự nhiên buồn và nhớ nhà quá, không nhớ mình đã bỏ nhà đi bao lâu rồi và chưa biết khi nào mới có thể về nhà. Tự dưng thấy mình là con bánh bèo vô dụng dễ sợ".
Kèm theo ảnh, Thủy Tiên viết dòng tâm sự xúc động: "1 chị thân với mình bảo, Tiên ơi em giúp người nhiều như thế chắc chắn nếu có kiếp sau em sẽ tái sinh làm 1 vị vua... mình bảo, ngày trước em thích thế, nhưng từ 6 năm nay hằng ngày chỉ cầu nguyện mỗi 1 câu 'sau khi con chết nguyện lập tức về cõi Phật thoát hẳn luân hồi, dù cho là kiếp sau có được tái sinh làm 1 vị vua trời con cũng xin không nhận'. Trong lúc vui nhất hay buồn nhất... cũng chỉ ước mong được như thế".
Bài viết của Thủy Tiên thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Dân mạng để lại vô số lời động viên, giúp cô có thêm động lực cho hành trình cứu trợ người dân miền Trung.