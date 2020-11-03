Ái Châu 'khổ sở' khi bán đồ đấu giá cứu trợ bão lũ, sao Việt đồng loạt lên tiếng

Hậu trường 03/11/2020 17:34

Dòng chia sẻ của diễn viên Ái Châu nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng. Nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự bức xúc trước sự việc này.

Ái Châu là một trong những nghệ sĩ đã ra miền Trung từ sớm giúp đỡ người dân gặp bão lũ. Bên cạnh việc kêu gọi cứu trợ từ mạnh thường quân, cô cùng mọi người tổ chức đấu giá qua mạng để có thêm kinh phí làm thiện nguyện.

dien vien ai chau
Một tài khoản chốt mua tượng 20 triệu đồng - Ảnh: FB

Khi đấu giá tượng Đạt Ma, một dân mạng đã chốt với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, cô nhắn tin cho người này thì không nhận được câu trả lời. Mãi sau, người này mới lên tiếng nhưng lại từ chối mua vì không hài lòng với thái độ của nữ diễn viên.

"Đâu phải chỉ có 1 chỗ là chị giúp miền Trung đâu còn việc mình online suốt đó là quyền tự do của mọi người. Bây giờ mình mới hiểu bạn ăn nói vô duyên quá. Vậy bạn cứ bán cho người khác đi, mình sẽ qua anh Nghĩa từ thiện. Hèn chi cứ bị mọi người comment chửi không à”, người này trả lời.

dien vien ai chau 1

dien vien ai chau 2
Ái Châu chia sẻ đoạn tin nhắn của người này - Ảnh: FB

Bà xã Huỳnh Đông bức xúc trước vụ việc này: "Em khổ tâm thiệt sự! Hôm qua tụi em có buổi đấu giá các vật phẩm để ủng hộ miền Trung. Ngày 7/11 tụi em sẽ ra đợt 2 hỗ trợ bà con. Chị này trước giờ em biết không phải là nick ảo, nên khi chị chốt giá 20 triệu cho tượng Đạt Ma, tụi em đã để dành cho chị.

Và khi em inbox chị theo nội dung bên dưới, chờ mãi vẫn không thấy chị xác nhận (tụi em cần nhanh chóng biết chị có lấy tượng hay không, để ngày mai tụi em còn 1 buổi đấu giá khác. Nếu chị không nhận thì tụi em sẽ đem tượng đấu giá lại). Và cái kết là em nhận được câu trả lời không thể bất ngờ hơn. Em mà có ăn đồng nào của bà con miền Trung, cho trời tru đất diệt em!”.

dien vien ai chau 3
Nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng dưới phần bình luận - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều nghệ sĩ như: Ốc Thanh Vân, Thúy Diễm, Lương Thế Thành, Huỳnh Đông, Ái Phương... đồng cảm với cô.

'Bỏng mắt' cảnh Ngân 98 diện đồ tắm mỏng tang ôm ấp bạn trai, dân tình chỉ nhìn chằm chằm vào điểm này

'Bỏng mắt' cảnh Ngân 98 diện đồ tắm mỏng tang ôm ấp bạn trai, dân tình chỉ nhìn chằm chằm vào điểm này

Loạt ảnh Ngân 98 và Lương Bằng Quang đi chơi khiến dân mạng nóng mắt. Cặp đôi thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ "tình bể bình" bên nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Sao Việt làm từ thiện diễn viên Ái Châu diễn viên Thúy Diễm

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026