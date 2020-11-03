Ái Châu 'khổ sở' khi bán đồ đấu giá cứu trợ bão lũ, sao Việt đồng loạt lên tiếng

Dòng chia sẻ của diễn viên Ái Châu nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng. Nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự bức xúc trước sự việc này.

Ái Châu là một trong những nghệ sĩ đã ra miền Trung từ sớm giúp đỡ người dân gặp bão lũ. Bên cạnh việc kêu gọi cứu trợ từ mạnh thường quân, cô cùng mọi người tổ chức đấu giá qua mạng để có thêm kinh phí làm thiện nguyện. Một tài khoản chốt mua tượng 20 triệu đồng - Ảnh: FB Khi đấu giá tượng Đạt Ma, một dân mạng đã chốt với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, cô nhắn tin cho người này thì không nhận được câu trả lời. Mãi sau, người này mới lên tiếng nhưng lại từ chối mua vì không hài lòng với thái độ của nữ diễn viên.

"Đâu phải chỉ có 1 chỗ là chị giúp miền Trung đâu còn việc mình online suốt đó là quyền tự do của mọi người. Bây giờ mình mới hiểu bạn ăn nói vô duyên quá. Vậy bạn cứ bán cho người khác đi, mình sẽ qua anh Nghĩa từ thiện. Hèn chi cứ bị mọi người comment chửi không à”, người này trả lời.

Ái Châu chia sẻ đoạn tin nhắn của người này - Ảnh: FB Bà xã Huỳnh Đông bức xúc trước vụ việc này: "Em khổ tâm thiệt sự! Hôm qua tụi em có buổi đấu giá các vật phẩm để ủng hộ miền Trung. Ngày 7/11 tụi em sẽ ra đợt 2 hỗ trợ bà con. Chị này trước giờ em biết không phải là nick ảo, nên khi chị chốt giá 20 triệu cho tượng Đạt Ma, tụi em đã để dành cho chị. Và khi em inbox chị theo nội dung bên dưới, chờ mãi vẫn không thấy chị xác nhận (tụi em cần nhanh chóng biết chị có lấy tượng hay không, để ngày mai tụi em còn 1 buổi đấu giá khác. Nếu chị không nhận thì tụi em sẽ đem tượng đấu giá lại). Và cái kết là em nhận được câu trả lời không thể bất ngờ hơn. Em mà có ăn đồng nào của bà con miền Trung, cho trời tru đất diệt em!”. Nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng dưới phần bình luận - Ảnh: FB Dòng chia sẻ của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều nghệ sĩ như: Ốc Thanh Vân, Thúy Diễm, Lương Thế Thành, Huỳnh Đông, Ái Phương... đồng cảm với cô.

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