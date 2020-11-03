Phan Như Thảo bị mỉa mai mập ú và so sánh như 'bà với cháu' khi xuất hiện bên con gái 4 tuổi

Dù đã hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí Việt nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Cuộc sống của cựu người mẫu bên chồng đại gia luôn là đề tài được chú ý. Thời gian gần đây, cựu người mẫu họ Phan liên tục bị "gọi tên". Vóc dáng thay đổi vì tăng cân của Phan Như Thảo nhận về nhiều lời chê bai từ anti-fan.

Phan Như Thảo sống hạnh phúc bên đại gia Đức An - Ảnh: FB

Mới đây, bà xã đại gia Đức An lại một lần nữa trở thành đề tài để anti-fan mang ra bàn luận. Cụ thể vào ngày 2/11 vừa qua, vợ chồng Phan Như Thảo tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho con gái Bồ Câu tại lớp. Cô chia sẻ clip tiệc mừng tuổi mới cho ái nữ và nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người.