Phan Như Thảo bị mỉa mai mập ú và so sánh như 'bà với cháu' khi xuất hiện bên con gái 4 tuổi

Hậu trường 03/11/2020 10:30

Hình ảnh mới nhất của cựu người mẫu Phan Như Thảo tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Lần này cô bị so sánh như "bà - cháu" với ái nữ.

Dù đã hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí Việt nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Cuộc sống của cựu người mẫu bên chồng đại gia luôn là đề tài được chú ý. Thời gian gần đây, cựu người mẫu họ Phan liên tục bị "gọi tên". Vóc dáng thay đổi vì tăng cân của Phan Như Thảo nhận về nhiều lời chê bai từ anti-fan.

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Phan Như Thảo sống hạnh phúc bên đại gia Đức An - Ảnh: FB

Mới đây, bà xã đại gia Đức An lại một lần nữa trở thành đề tài để anti-fan mang ra bàn luận. Cụ thể vào ngày 2/11 vừa qua, vợ chồng Phan Như Thảo tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho con gái Bồ Câu tại lớp. Cô chia sẻ clip tiệc mừng tuổi mới cho ái nữ và nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người.

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Khoảnh khắc Phan Như Thảo bê bánh kem mừng sinh nhật con gái tại trường gây chú ý - Ảnh: Internet

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Nữ nghệ sĩ bị chê mập và già - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong vô số bình luận tốt đẹp gửi đến con gái Phan Như Thảo, một dân mạng để lại bình luận khiếm nhã. Thay vì quan tâm đến chủ nhân của bữa tiệc, tài khoản Facebook này lại soi mói, chê bai bà xã đại gia Đức An. Người này viết: "Mới xem tưởng bà bê bánh cho cháu, béo quá nhìn già thật".

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Anti-fan để lại bình luận kém duyên dành cho nhan sắc của Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Trước lời chê bai kém duyên của cư dân mạng, Phan Như Thảo đáp trả sâu cay: "Con trai nhờ đức mẹ chị ạ". Câu trả lời ngắn gọn nhưng vô cùng gay gắt của cô khiến người này càng tức giận. Tài khoản này tiếp tục dùng lời lẽ khó nghe công kích: "Chẳng ai bảo mập là không xấu, vừa già vừa xấu". Lúc này, Phan Như Thảo không tiếp tục đôi co, chỉ để lại icon cười lớn.

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