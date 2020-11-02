Ngày sinh cận kề, Hồ Ngọc Hà nói về nỗi lo duy nhất sau sinh và hé lộ lý do tay chân vẫn nhỏ dù bụng bự

Hiện tại, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có thể thoải mái chia sẻ ảnh trong thai kỳ và sức khỏe của bản thân khi ngày sinh ngày càng gần kề.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đăng ảnh gợi cảm, khoe bụng bầu lớn. Bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, "nữ hoàng giải trí" vẫn nhận nhiều lời khen khi giữ được nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng mảnh mai. Thân hình của Hà Hồ không hề thay đổi ngoại trừ vùng bụng lớn.

Bước vào tháng cuối thai kỳ, vòng 2 của nữ ca sĩ nhô cao nhưng tay và chân vẫn vô cùng thon gọn - Ảnh: FB

Bạn gái Kim Lý đăng kèm dòng trạng thái chia sẻ thắc mắc của nhiều chị em: "Mọi người cứ hỏi sao bụng bự dần mà tay chân người ngợm vẫn nhỏ là em xin chia sẻ tí ti: Chắc do em gầy, chưa bao giờ mập. Hơn nữa em uống nhiều thuốc bổ, không uống nhiều sữa luôn, ăn uống đủ chất và hạn chế tối đa tinh bột. Không rảnh là ăn, cái này nguy hiểm nha. Em nói thiệt em chỉ uống nước trái cây, uống protein, ăn lành mạnh và đặc biệt sáng nào cũng yoga. Vậy thôi ạ".

Nữ ca sĩ chia sẻ nỗi lo giảm cân sau khi sinh con: "Nhưng giờ em vẫn lo, cái bụng bự quá hổng biết xong thì dẹp đi đâu cái đống da này. Nếu em trở về được trạng thái bình thường gọn lẹ được thì em sẽ chia sẻ hết với mọi người nha".

Ảnh bầu vô cùng xinh đẹp của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều chị em xuýt xoa - Ảnh: FB

Hồ Ngọc Hà đang mang bầu song thai ở tháng cuối. Hiện cô bị mất ngủ, ăn nhiều, bụng lớn nên di chuyển khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, bạn gái Kim Lý vẫn chưa tiết lộ giới tính em bé sắp chào đời.

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