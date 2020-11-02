Từng khoe được yêu chiều hết nấc, giờ Phan Như Thảo bị chồng đại gia cấm không cho ăn, tất cả là vì lý do này

Sau khi chứng kiến cảnh bà xã Phan Như Thảo bị dân mạng mỉa mai, chê bai thậm tệ vì vóc dáng đẫy đà, đại gia Đức An đã quyết tâm giúp vợ giảm cân.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái liệt kê loạt món ăn yêu thích. Cô viết: "Mưa thèm một tô bún nước lèo Cà Mau quán nhà nhỏ, hoặc một tô bún nước lèo Trà Vinh chỗ có cây bàng to to với heo quay gói trong lá chuối quá".

Nếu trước đây, Phan Như Thảo thường khoe bàn ăn hoành tráng được chồng nấu cho thì bây giờ cô lại chia sẻ thèm ăn với icon mặt buồn khóc gây bất ngờ.

Mọi người không còn nhận ra Phan Như Thảo ngày xưa vì tăng cân quá nhiều - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nhiều người quen đồng loạt để lại bình luận giới thiệu nhiều quán ăn ngon cho bà xã đại gia Đức An. Trong đó, một dân mạng góp ý cựu người mẫu hãy về nhờ chồng nấu ăn ngay, chẳng cần đi xa.

Tuy nhiên ngay sau đó, người đẹp họ Phan lại buồn bã thổ lộ đang bị chồng "cấm ăn" vì phải giảm cân. Dường như đại gia Đức An đã nghiêm túc suy nghĩ về cân nặng của vợ sau khi thấy cô nhận về quá nhiều lời chê bai về ngoại hình. Phan Như Thảo cũng đang tích cực ăn kiêng. Khi được một người quen mách cho phương pháp giảm mỡ bằng cần tây, cô tỏ ra vô cùng hào hứng.

Phan Như Thảo đang phải áp dụng thực đơn ăn kiêng của ông xã...

... cô hào hứng trao đổi cách giảm cân với người quen - Ảnh: FB

Phan Như Thảo từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn, cùng gương mặt xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau khi kết hôn và sinh con, bà xã Đức An gặp vấn đề về cân nặng khi chạm ngưỡng 80kg. Dù hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí, nhưng thân hình nặng nề, gương mặt tròn xoe của cô vẫn hết lần này đến lần khác bị dân mạng đem ra bàn tán.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-khoe-duoc-yeu-chieu-het-nac-gio-phan-nhu-thao-bi-chong-dai-gia-cam-khong-cho-an-tat-ca-la-vi-ly-do-nay-385069.html