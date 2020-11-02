Từng khoe được yêu chiều hết nấc, giờ Phan Như Thảo bị chồng đại gia cấm không cho ăn, tất cả là vì lý do này

Hậu trường 02/11/2020 14:55

Sau khi chứng kiến cảnh bà xã Phan Như Thảo bị dân mạng mỉa mai, chê bai thậm tệ vì vóc dáng đẫy đà, đại gia Đức An đã quyết tâm giúp vợ giảm cân.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái liệt kê loạt món ăn yêu thích. Cô viết: "Mưa thèm một tô bún nước lèo Cà Mau quán nhà nhỏ, hoặc một tô bún nước lèo Trà Vinh chỗ có cây bàng to to với heo quay gói trong lá chuối quá".

Nếu trước đây, Phan Như Thảo thường khoe bàn ăn hoành tráng được chồng nấu cho thì bây giờ cô lại chia sẻ thèm ăn với icon mặt buồn khóc gây bất ngờ. 

nguoi mau phan nhu thao
Mọi người không còn nhận ra Phan Như Thảo ngày xưa vì tăng cân quá nhiều - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nhiều người quen đồng loạt để lại bình luận giới thiệu nhiều quán ăn ngon cho bà xã đại gia Đức An. Trong đó, một dân mạng góp ý cựu người mẫu hãy về nhờ chồng nấu ăn ngay, chẳng cần đi xa.

Tuy nhiên ngay sau đó, người đẹp họ Phan lại buồn bã thổ lộ đang bị chồng "cấm ăn" vì phải giảm cân. Dường như đại gia Đức An đã nghiêm túc suy nghĩ về cân nặng của vợ sau khi thấy cô nhận về quá nhiều lời chê bai về ngoại hình. Phan Như Thảo cũng đang tích cực ăn kiêng. Khi được một người quen mách cho phương pháp giảm mỡ bằng cần tây, cô tỏ ra vô cùng hào hứng.

nguoi mau phan nhu thao 1
Phan Như Thảo đang phải áp dụng thực đơn ăn kiêng của ông xã...
nguoi mau phan nhu thao 2
... cô hào hứng trao đổi cách giảm cân với người quen - Ảnh: FB

Phan Như Thảo từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn, cùng gương mặt xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau khi kết hôn và sinh con, bà xã Đức An gặp vấn đề về cân nặng khi chạm ngưỡng 80kg. Dù hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí, nhưng thân hình nặng nề, gương mặt tròn xoe của cô vẫn hết lần này đến lần khác bị dân mạng đem ra bàn tán.

Biến căng Hương Giang và antifan: Nhóm anti mọc như “nấm”, cuộc chiến chưa dứt?

Biến căng Hương Giang và antifan: Nhóm anti mọc như “nấm”, cuộc chiến chưa dứt?

Các nhóm với nội dung anti Hương Giang bất ngờ “mọc” lên nhan nhản sau khi cô nhờ pháp luật can thiệp, đến tận nhà antifan “ba mặt một lời”.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Phan Như Thảo đại gia Đức An nhan sắc Phan Như Thảo

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026