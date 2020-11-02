MC Quyền Linh vào miền Trung cứu trợ bão lũ, con gái cưng dặn dò 1 điều làm ai đọc cũng thương

Hậu trường 02/11/2020 10:31

Dù có chút hài hước nhưng lời nhắn của con gái Quyền Linh dặn dò ba khi vào miền Trung cứu trợ bà con vùng lũ gây xúc động.

MC Quyền Linh là nghệ sĩ tiếp theo nối dài cánh tay thiện nguyện giúp bà con miền Trung sau thiên tai. Cách đây ít ngày, anh đã lên đường vào vùng lũ sau khi kêu gọi được hơn 2 tỷ đồng. Hành động đẹp của Quyền Linh được mọi người đồng tình, ủng hộ.

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MC Quyền Linh mang hơn 2 tỷ đồng đi cứu trợ - Ảnh: Internet

Mới đây, doanh nhân Dạ Thảo - vợ MC Quyền Linh gây xúc động khi đăng tải dòng tâm sự kể chuyện con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ rất lo lắng cho ba. Ngày nào con gái Quyền Linh cũng gọi hỏi thăm và lo cho sự an toàn của nam MC.

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Hai con gái lo cho Quyền Linh gặp nguy hiểm khi đi làm thiện nguyện xa nhà - Ảnh: FB

Doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ câu chuyện giữa hai cô con gái và ông xã: "Biết ba Linh đi đến vùng lũ miền Trung, ngày nào hai con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng gọi cho ba, dặn ba nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận...

Chiều hôm qua, khi thấy ba Linh đang ở trên xuồng, Lọ Lem liền dặn dò: 'Vì ba hơi nặng cân nên dễ chìm hơn người bình thường. Ba nhớ mặc nhiều phao vô người nha, mặc vô bụng vô tay luôn... để lỡ nước có dâng cao, thì ba cũng không bị chìm... Ba Linh nhớ lời Lem dặn đó nha...'. Nghe xong, ba Linh cười quá chừng".

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Vì mải lo cứu trợ, anh còn làm thất lạc cả dép - Ảnh: Internet

Khi nghe được lời nhắn của con gái qua facetime, MC Quyền Linh bật cười trước sự đáng yêu của cô bé. Dù lời nhắn có chút hài hước nhưng ai cũng xúc động trước tình cảm của Quyền Linh và con gái.

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