Đi cứu trợ nhà dân bị sập tan hoang sau bão, vợ chồng Lý Hải bị anti-fan trách 'cười tươi rói'

Hậu trường 02/11/2020 16:25

Ca sĩ Lý Hải khiến anti-fan câm nín khi khẳng định, anh cười vui vì có thể đến tận nơi giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà là một trong những nghệ sĩ đã đến miền Trung giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Mới đây, cặp đôi vừa đến Quảng Ngãi hỗ trợ bà con nơi đây. Nam ca sĩ gây xúc động khi chia sẻ loạt ảnh nhà cửa tan hoang của người dân sau bão.

Ca sĩ Lý Hải viết: "Thương lắm, nhà sập tan tành mà gia đình hộ nghèo, người già neo đơn, điện cúp hết, cuộc sống vô cùng khó khăn mọi người ạ. Hôm qua đoàn mình đi tới 12h đêm nhưng mới được hơn 50 căn ở Quảng Ngãi vì đi từng hộ ở sâu xa nhiều huyện khác nhau...".

ca si ly hai

ca si ly hai 1
Lý Hải đến tận nơi trao tiền cho người dân - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà phải rất vất vả mới tiếp cận được nhiều hộ dân khó khăn. "Đường đi rất khó khăn và nhiều nhà phải đi bộ hơn 2km mới vào tới. Hôm nay tranh thủ trời nắng lên mình đi Quảng Nam, lên huyện miền núi Trà My và Tây Giang, Đông Giang, hy vọng là đường an toàn có thể vào được tận nơi để giúp bà con. Sau đó, bên mình sẽ vòng về Quảng Ngãi đi tiếp ạ", nam ca sĩ viết.

Kèm theo đó, anh chia sẻ loạt ảnh cười hạnh phúc khi trao tiền cho bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống. Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ việc làm ý nghĩa của vợ chồng Lý Hải.

ca si ly hai 3
Cặp đôi cười hạnh phúc vì giúp được cho bà con - Ảnh: FB

Thế nhưng, trong vô số bình luận tốt đẹp, một dân mạng để lại ý kiến kém duyên. Cụ thể, người này cho rằng Lý Hải - Minh Hà đi từ thiện nhưng lại cười quá tươi.

Ngay dưới bình luận này, Lý Hải lập tức phản pháo: "Tới được nơi mừng lắm đó bạn, không phải dễ dàng gì mà vào được tận nơi. Đôi khi mưa gió đường vào không được, phải đi về và không giúp được mới là buồn đó bạn".

ca si ly hai 5
Lý Hải lên tiếng vì bị nhắc nhở cười tươi khi đến trao quà cho người dân - Ảnh: FB

Đây không phải lần đầu cặp đôi bị soi mói về chuyện làm từ thiện. Trước đó, hình ảnh vợ chồng nghệ sĩ nằm ngủ tại sân bay sau khi đi hỗ trợ miền Trung cũng bị anti-fan chê làm màu.

Thủy Tiên viết tâm thư dài sau hàng loạt chỉ trích chuyện từ thiện miền Trung

Thủy Tiên viết tâm thư dài sau hàng loạt chỉ trích chuyện từ thiện miền Trung

Trước những lời đồn đoán không hay, Thủy Tiên chính thức lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hải Lý Hải và Minh Hà vợ chồng Lý Hải

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026