Đi cứu trợ nhà dân bị sập tan hoang sau bão, vợ chồng Lý Hải bị anti-fan trách 'cười tươi rói'

Ca sĩ Lý Hải khiến anti-fan câm nín khi khẳng định, anh cười vui vì có thể đến tận nơi giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà là một trong những nghệ sĩ đã đến miền Trung giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Mới đây, cặp đôi vừa đến Quảng Ngãi hỗ trợ bà con nơi đây. Nam ca sĩ gây xúc động khi chia sẻ loạt ảnh nhà cửa tan hoang của người dân sau bão. Ca sĩ Lý Hải viết: "Thương lắm, nhà sập tan tành mà gia đình hộ nghèo, người già neo đơn, điện cúp hết, cuộc sống vô cùng khó khăn mọi người ạ. Hôm qua đoàn mình đi tới 12h đêm nhưng mới được hơn 50 căn ở Quảng Ngãi vì đi từng hộ ở sâu xa nhiều huyện khác nhau...".

Lý Hải đến tận nơi trao tiền cho người dân - Ảnh: FB Theo chia sẻ, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà phải rất vất vả mới tiếp cận được nhiều hộ dân khó khăn. "Đường đi rất khó khăn và nhiều nhà phải đi bộ hơn 2km mới vào tới. Hôm nay tranh thủ trời nắng lên mình đi Quảng Nam, lên huyện miền núi Trà My và Tây Giang, Đông Giang, hy vọng là đường an toàn có thể vào được tận nơi để giúp bà con. Sau đó, bên mình sẽ vòng về Quảng Ngãi đi tiếp ạ", nam ca sĩ viết.

Kèm theo đó, anh chia sẻ loạt ảnh cười hạnh phúc khi trao tiền cho bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống. Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ việc làm ý nghĩa của vợ chồng Lý Hải. Cặp đôi cười hạnh phúc vì giúp được cho bà con - Ảnh: FB Thế nhưng, trong vô số bình luận tốt đẹp, một dân mạng để lại ý kiến kém duyên. Cụ thể, người này cho rằng Lý Hải - Minh Hà đi từ thiện nhưng lại cười quá tươi. Ngay dưới bình luận này, Lý Hải lập tức phản pháo: "Tới được nơi mừng lắm đó bạn, không phải dễ dàng gì mà vào được tận nơi. Đôi khi mưa gió đường vào không được, phải đi về và không giúp được mới là buồn đó bạn". Lý Hải lên tiếng vì bị nhắc nhở cười tươi khi đến trao quà cho người dân - Ảnh: FB Đây không phải lần đầu cặp đôi bị soi mói về chuyện làm từ thiện. Trước đó, hình ảnh vợ chồng nghệ sĩ nằm ngủ tại sân bay sau khi đi hỗ trợ miền Trung cũng bị anti-fan chê làm màu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-cuu-tro-nha-dan-bi-sap-tan-hoang-sau-bao-vo-chong-ly-hai-bi-anti-fan-trach-cuoi-tuoi-roi-385088.html