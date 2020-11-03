Khánh Thi đứng hình khi nghe chồng kém 12 tuổi trả lời bá đạo chuyện 'lái máy bay bà già'

Vốn là người ít nói nhưng một khi đã lên tiếng, kiện tướng dancesport Phan Hiển - chồng Khánh Thi khiến mọi người "mắt chữ O, mồm chữ A".

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi lệch tuổi được công chúng ngưỡng mộ nhất hiện nay. Chuyện tình "cô - trò" của vợ chồng nghệ sĩ từng là đề tài chỉ trích, bàn tán của dư luận. Nhưng vượt qua mọi thị phi, cặp đôi đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên hai nhóc tỳ kháu khỉnh, 1 trai 1 gái.

Vượt qua mọi sóng gió, cặp đôi vun vén tổ ấm hạnh phúc bên 2 con - Ảnh: FB

Mới đây, Khánh Thi vừa đăng tải dòng trạng thái hài hước nói về ông xã Phan Hiển khiến mọi người không khỏi bất ngờ: "Chồng tớ! Chồng tớ là người ít nói, nhưng mỗi lần ổng nói là tớ mắt chữ O, miệng chữ A".

Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm ngọt lịm - Ảnh: FB

Theo đó, khi nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm: "Vì sao anh yêu và lấy chị Thi? Anh không sợ người ta nói anh lái máy bay bà già à?'. Lúc này, chồng Khánh Thi trả lời đầy bất ngờ: "Muốn lái máy bay thì phải có bằng tốt nghiệp phi công. Mà đã là phi công giỏi thì chọn máy bay chiến đấu chứ không lái máy bay dân dụng'.

Lý do: 'Máy bay dân dụng thì phi công nào cũng ngồi lên và lái được. Chứ máy bay chiến đấu thì chỉ một phi công được lái. Máy bay chiến đấu cũng kén phi công lắm. Hàng khủng mà'".

Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FB

Câu trả lời của Phan Hiển không chỉ khiến công chúng bật cười mà đến Khánh Thi cũng chào thua. Cô hài hước: "Bó tay với ổng, nên anh chị đừng hỏi chồng em nữa nha".

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