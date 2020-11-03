'Bỏng mắt' cảnh Ngân 98 diện đồ tắm mỏng tang ôm ấp bạn trai, dân tình chỉ nhìn chằm chằm vào điểm này

Loạt ảnh Ngân 98 và Lương Bằng Quang đi chơi khiến dân mạng nóng mắt. Cặp đôi thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ "tình bể bình" bên nhau.
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Ngân 98 và Lương Bằng Quang được mệnh danh là cặp đôi thị phi của làng giải trí Việt. Những phát ngôn "sốc tận óc" khiến cả hai hết lần này đến lần khác vướng thị phi. Tuy nhiên cũng vì điều này mà cặp đôi được dân mạng quan tâm nhiều hơn.
Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đi chơi cùng bạn gái. Như mọi lần, "người đẹp ngực khủng" khiến dân tình nóng mắt với đồ tắm gợi cảm. Cô vô tư tạo dáng khoe tối đa body sexy khi đi tắm suối nước nóng.
Lương Bằng Quang và Ngân 98 không ngại thể hiện nhiều cử chỉ thân mật. Cặp đôi thoải mái ôm eo, khoác vai nhau. Hành động ngọt ngào của cặp đôi đập tan tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" trước đó.
Từ khi công khai tình cảm, Ngân 98 và Lương Bằng Quang nhận được sự chú ý của dân mạng. Cặp đôi thường xuyên đăng ảnh ngọt ngào cùng những dòng trạng thái yêu thương gửi đến đối phương. Hiện cả hai đã có 3 năm yêu đương mặn nồng.