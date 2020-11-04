Lâu lắm mới xuất hiện, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây choáng với nhan sắc 'gái 2 con' đẹp tựa nữ thần

Nhan sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau hai lần sinh nở khiến nhiều chị em trầm trồ không ngớt. Cô không hổ danh là "thần tiên tỷ tỷ" trong lòng người hâm mộ.

Hiện tại, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã gần như rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí Việt. Cô dành trọn thời gian của mình vun vén hạnh phúc gia đình, chăm sóc chồng và hai con. Người đẹp họ Đặng chọn cho mình cuộc sống bình yên, không ồn ào sau hào quang.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang tận hưởng cuộc sống ấm êm bên chồng và 2 con 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: FB

Mới đây, Đặng Thu Thảo vừa cập nhật hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Lâu lắm mới lộ diện, bà xã doanh nhân Trung Tín vẫn khiến mọi người "tan chảy" bởi nhan sắc hoàn hảo đến khó tin.

Ở tuổi ngoài 30 và trải qua hai lần làm mẹ, nhan sắc của Đặng Thu Thảo vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thời còn son rỗi - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của "bà mẹ hai con" thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Hầu hết mọi người dùng những lời "có cánh" khen ngợi sắc vóc của Hoa hậu Việt Nam 2012.

"Mẹ bỉm sữa tươi như gái 18 ý", "Đẹp quá", "Lâu quá mới thấy xuất hiện, càng xinh", "Chị xinh như một thiên thần", "Trẻ trung xinh đẹp hoài vậy", "Càng sinh baby càng đẹp thì phải"... mọi người khen ngợi Đặng Thu Thảo.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng của Đặng Thu Thảo được mọi người yêu mến - Ảnh: FB

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín kết hôn vào năm 2017. 1 năm sau, cặp đôi đón con gái đầu lòng Sophia. Giữa tháng 5/2020, nàng hậu họ Đặng sinh con thứ 2 cho chồng đại gia. Hiện cô nàng đang tận hưởng những ngày tháng vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

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