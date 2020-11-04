NÓNG: Hồ Ngọc Hà vừa hạ sinh thành công 1 trai 1 gái

Theo một số thông tin được lan truyền, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh thành công vào sáng 4/11 tại một bệnh viện quốc tế.

Thông tin ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa sinh con được chia sẻ rầm rộ và nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Theo đó, cô sinh mổ vào sáng 4/11 tại một bệnh viện phụ sản quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ nhập viện trước đó 1 ngày.

Suốt quá trình chờ sinh, Kim Lý cùng người thân túc trực bên cạnh để động viên tinh thần "nữ hoàng giải trí". Được biết, Hồ Ngọc Hà sinh 1 trai 1 gái và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Thông tin và hình ảnh trong thai kỳ chỉ được cô chia sẻ thời gian gần đây và nhận được sự chúc mừng của mọi người - Ảnh: FB

Thông tin Hồ Ngọc Hà mang thai con chung với bạn trai Kim Lý được lan truyền vào giữa năm 2020. Tuy nhiên suốt quá trình bầu bí, nữ ca sĩ giấu kín với công chúng và truyền thông. Mãi đến cận kề ngày sinh, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" mới công khai tin vui với mọi người.

Trong suốt thai kỳ, Hồ Ngọc Hà luôn giấu kín tin vui. Mỗi khi xuất hiện, cô luôn được bạn trai tháp tùng - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ tiết lộ, mang thai lần hai là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Vì thai đôi nên bụng khá lớn và cơ thể mệt mỏi hơn. Ở những tháng cuối, bạn gái Kim Lý đi lại khó khăn, ăn nhiều hơn và hay bị mất ngủ.

Tuy nhiên, vì ăn uống lành mạnh và chăm tập yoga nên Hà Hồ nhận được nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp. Vóc dáng của nữ ca sĩ vẫn vô cùng thanh mảnh ngoại trừ vòng 2 nhô cao.

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