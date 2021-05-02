Bị 'tố' dùng app kéo chân, bóp eo, Lệ Quyên ‘đanh thép’ viết hẳn hướng dẫn chụp hình sao cho đẹp

Cách đây không lâu, Lệ Quyên còn bị cộng đồng mạng bắt bẻ khi bóp eo méo cả tường trong một lần khoe đường cong bên tình trẻ. Dù nữ ca sĩ đã lên tiếng đính chính, thậm chí tuyên bố không dùng ứng dụng chỉnh ảnh, toàn bộ hình ảnh mà cô đăng tải đều là hình "tự nhiên". Tuy vậy, cộng đồng mạng vẫn không thực sự tin tưởng vào lời giải thích này của chị đẹp.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Lệ Quyên lại một lần nữa lên tiếng về những tấm hình được đồn đoán chỉnh sửa quá đà của mình. Cụ thể, cô và người tình trẻ Lâm Bảo Châu đã có chuyến nghỉ dưỡng như bao gia đình khác. Như thường lệ, nữ ca sĩ cũng đăng tải bộ ảnh khoe đường cong bốc lửa, boby đốt mắt người xem.

'Chị đẹp' sở hữu 3 vòng bốc lửa như này bảo sao dân tình không bấn loạn - Ảnh: FBNV

Nhưng ơ kìa, ai lại nói cô chỉnh sửa ảnh thế kia? Khiến cho Lệ Quyên phải lên tiếng đính chính, cô còn cặn kẽ hướng dẫn người khác cách chụp ảnh gợi cảm được như cô. Lệ Quyên cho biết, những hình ảnh này hoàn toàn được chụp bằng góc rộng 0,5 trên camera của 1 loại điện thoại có tiếng. Chụp cách này sẽ có được bức ảnh như chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp.

Với những tấm hình này, Lệ Quyên khẳng định hoàn toàn không qua chỉnh sửa. Nữ ca sĩ cũng "nhắn nhủ" ai muốn có ảnh như thế thì cứ mua mẫu điện thoại "xịn sò" như cô mà chụp.

'Chị đẹp' sở hữu boby vạn người mê - Ảnh: FBNV

Lệ Quyên xứng đáng là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu vóc dáng xuất sắc của showbiz Việt hiện nay - Ảnh: FBNV

Lệ Quyên trung thành với camera thường, nói không với bóp eo, kéo chân - Ảnh: FBNV

Có thể tin rằng, từ ngày "con tim vui trở lại" chị đẹp đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập cho vóc dáng ngày một cân đối. Chẳng thế mà mỗi tấm ảnh của "chị đẹp" cũng đủ khiến nhiều người "xịt máu mũi" và nghiễm nhiên, Lệ Quyên xứng đáng là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu vóc dáng xuất sắc của showbiz Việt hiện nay.

Bên cạnh đó, việc chỉnh ảnh, bóp em, kéo cho thêm đẹp cũng không phải điều gì quá đáng để lên án. Chỉ cần bạn tự tin nhất là được phải không nào?