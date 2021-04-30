Phạm Hương cấm 1 trang tin không được sử dụng hình ảnh của mình sau vụ việc xóa ảnh nhà tài trợ

Sao Việt 30/04/2021 12:28

Phạm Hương đáp trả gay gắt về vụ việc cô xóa hình ảnh nhà tài trợ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 và đăng tải trên trang cá nhân ngày hôm qua.

Ngày 29/4, Hoa hậu Phạm Hương gặp phản ứng dữ dội khi bị cho là xóa ảnh nhà tài trợ, chèn hình của mình lên tấm hình trong buổi họp báo ra mắt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Điều này khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi. Phạm Hương chịu nhiều chỉ trích từ dư luận.

Phạm Hương cấm 1 trang tin không được sử dụng hình ảnh của mình sau vụ việc xóa ảnh nhà tài trợ - Ảnh 1
 Tấm hình Phạm Hương đăng tải gây tranh cãi trên mạng ngày 29/4 - Ảnh: Cắt từ clip NV

Mới đây, Phạm Hương cũng có động thái đáp trả đanh thép về vụ việc trên. Nàng Hậu chia sẻ trên Instagram như sau: 

Phạm Hương cấm 1 trang tin không được sử dụng hình ảnh của mình sau vụ việc xóa ảnh nhà tài trợ - Ảnh 2

 Phạm Hương đáp trả gay gắt trên trang cá nhân - Ảnh: Instargram NV

"Mình yêu cầu các bạn báo K. gỡ bỏ bài báo vu khống và sai sự thật về việc mình tự ý photoshop hay ghép bức hình mình đã post ngày hôm qua với mục đích bôi nhọ mình.

  1. Phạm Hương không biết Photoshop, không có khả năng cắt ghép ảnh, nếu có đăng ảnh ghép là do người khác gửi. Xin đừng dừng quy chụp và làm biến tướng một hành động vui vẻ, cá nhân.
  2. Mọi sự việc liên quan tới Phạm Hương xin vui lòng xác nhận thông tin từ chính Phạm Hương không tùy tiện đăng thông tin tùy tiện ảnh hưởng tới Phạm Hương. Pháp luật bảo vệ quyền con người, quyền hình ảnh, tên tuổi,... thông tin cá nhân của Phạm Hương.
  3. Phạm Hương không cho phép K. Đăng tải thông tin, hình ảnh của Phạm Hương và gia đình Phạm Hương kể từ thời điểm này. Mọi thông tin muốn sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của Phạm Hương phải được sự đồng ý và cho phép của Phạm Hương. Các bạn không tôn trọng mình thì mình không để các bạn xúc phạm nữa.

Hiện tại, cộng đồng mạng đang tiếp tục tranh luận, cũng như chờ đợi phản ứng từ trang tin mà Phạm Hương "dằn mặt". 

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Từ khóa:   Phạm Hương Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 showbiz Việt

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