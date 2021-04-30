Dạy con về khái niệm 'vỡ mộng', Đức Thịnh bị Thanh Thúy mắng xối xả không trượt phát nào khi lấy bản thân làm ví dụ

Trên TikTok cá nhân, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh vừa khiến dân tình được phen xôn xao khi ông bố thông minh ra mặt dạy con về khái niệm "Vỡ mộng".

Trong một clip được Đức Thịnh đăng lên kênh TikTok, nam đạo diễn đang dạy con trai Cà Phê học Ngữ văn, là "từ khó" được đưa ra là "vỡ mộng". Để giải thích từ này cho con trai, Đức Thịnh liền "nhanh nhảu" lấy chính cuộc hôn nhân của mình để làm ví dụ minh họa cho con trai. Anh chia sẻ: "Trước khi cưới, trước khi làm vợ làm chồng lúc mà đang yêu nhau á, mẹ con quá yêu ba say đắm. Hành động gì tội lỗi của ba, mẹ con cũng tha thứ hết. Ví dụ như ba làm đổ nước thì mẹ con nói, Trời ơi, anh này hậu đậu, đáng yêu dễ sợ!". Kèm theo đó, ông bố Vbiz đưa hình động che tay và cười e thẹn diễn tả cảnh mẹ Thúy đang nói.

Đức Thịnh dạy con về 'vỡ mộng' - Ảnh cắt từ clip Tiếp theo, màn "giải thích" vặn vẹo của ông bố này khiến cư dân mạng phì cười. Đức Thịnh bắt đầu dàn cảnh "vỡ mộng" trước con trai đầu. Anh... làm đổ ly cà phê trên bàn. Thì ra, đây chính là 'vỡ mộng' trong truyền thuyết của các cặp vợ chồng - Ảnh cắt từ clip Thì ra "vỡ mộng" là khi ông chồng ngay lập tức bị vô vợ Thanh Thúy mắng không trượt phát nào: "Chơi chi ngu dữ vậy, tự nhiên lấy nước rải đầy trên bàn", "Rảnh quá hả, không có chuyện gì làm đúng hông", "Chăm con nè, cho tè nè, ị nè, ngủ nè, ăn nè... chưa đủ hay sao mà còn bày chuyện cho người khác làm nữa"... Sau khi "vỡ mộng", kết quả là hai cha con nhà đạo diễn chẳng dám hó hé một lời.

Màn dạy con học Ngữ văn của Đức Thịnh khiến khán giả vô cùng thích thú, cho rằng ví dụ "vừa hài hước lại vừa dễ hiểu". Gia đình viên mãn đủ nếp đủ tẻ của cặp đôi - Ảnh: FBNV Thanh Thúy – Đức Thịnh về một nhà năm 2008, sau hơn 10 năm “ám nhau”, cặp đôi diễn viên – đạo diễn vẫn “giữ lửa” cho tổ ấm luôn hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi có “tài sản chung” là hai cậu con trai đáng yêu tên ở nhà là bé Cà Phê và bé Tết, cả hai đều thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/day-con-ve-khai-niem-vo-mong-duc-thinh-bi-thanh-thuy-mang-xoi-xa-khong-truot-phat-nao-khi-lay-ban-than-lam-vi-du-403664.html