Phản ứng bất ngờ của Lê Phương khi được hỏi về Quách Ngọc Ngoan

Hậu ly hôn, Lê Phương đang có gia đình hạnh phúc viên mãn bên chồng mới, trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan vừa "đường ai nấy đi" với doanh nhân Phượng Chanel.

Chiều ngày 27/4, trong một buổi họp báo ra mắt phim ở TP.HCM, Lê Phương xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm, hiện đại. Trong buổi giao lưu với truyền thông, dù khá thoải mái khi tham gia phỏng vấn nhưng khi được hỏi về quan hệ với chồng cũ là Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương lập tức từ chối trả lời. Nữ diễn viên cho biết: "Phương xin từ chối trả lời, tại vì rất lâu rồi Phương không có liên quan gì đến người đó luôn. Cám ơn mọi người quan tâm đến Phương. Phương chỉ muốn nói rằng nếu như mọi người có quan tâm thì hãy quan tâm đến những sản phẩm của Phương, cái thứ hai là quan tâm đến gia đình hiện tại của Phương. Nếu được như vậy thì Phương rất biết ơn. Vì Phương đã được đền đáp xứng đáng, Phương không có đòi hỏi gì hơn. Phương chỉ mong mãi mãi được như bây giờ thôi".

Sau sinh con thứ 2, Lê Phương trở lại con đường nghệ thuật với bộ phim truyền hình mới mang tên Thương con cá Rô Đồng - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Lê Phương cũng chia sẻ, cô sau khoảng thời gian nghỉ ngơi sinh con, khi người con thứ 2 được 14 tháng tuổi, cô trở lại con đường nghệ thuật với bộ phim truyền hình mới mang tên Thương con cá Rô Đồng. Theo nữ diễn viên, anh Trung Kiên - chồng cô là người giúp chăm sóc 2 đứa con, đồng thời quán xuyến hết mọi việc lớn nhỏ khi cô đến phim trường làm việc. Trung Kiên cưng chiều, yêu thương Lê Phương và các con hết mực - Ảnh: FBNV Với Lê Phương, sự giúp đỡ của người chồng hiện tại là vô cùng quý giá: "Nếu như không có anh Kiên một tay làm hết việc nhà thì Phương chẳng biết xoay sở làm sao. Đương nhiên, mình ra ngoài đi làm, để chồng chăm con giúp thì cũng sợ anh buồn. Nhưng vợ chồng Phương được cái là tin tưởng và hy sinh vì nhau nên mọi thứ không có gì lớn cả".

Trước khi đến với Trung Kiên, Lê Phương có cuộc hôn nhân kéo dài được 3 năm với Quách Ngọc Ngoan, hai người có với nhau một cậu con trai chung. Sau khi chia tay chồng cũ, nữ diễn viên ra đi với hai bài tay trắng, đồng thời vô cùng chật vật để nuôi con. Lúc bấy giờ, cuộc khẩu chiến của hai người diễn ra gay gắt, thu hút sự quan tâm của dư luận và khép lại khi cả hai không còn muốn nhắc đến nhau. Hiện tại, nữ diễn viên Lê Phương đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên chồng trẻ kém 7 tuổi và hai đứa con xinh xắn. Đáng nói, người chồng hiện tại của nữ diễn viên cưng chiều, yêu thương cô hết mực. Quách Ngọc Ngoan đã 'đường ai nấy đi' với Phượng Chanel - Ảnh: Internet Trong khi đó, về phần chồng cũ Lê Phương, mới đây, doanh nhân Phượng Chanel đã lên tiếng xác nhận cô và Quách Ngọc Ngoan đã “đường ai nấy đi” sau 6 năm gắn bó, dù cả hai đã có với nhau một cô con gái kháu khỉnh.

Động thái 'gây sốc' của Quách Ngọc Ngoan hậu chia tay, dân mạng đồn đoán 'phải chăng còn nhớ người cũ' Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng là cặp đôi tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất, và đồng thời cũng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng vì chuyện tình lệch tuổi. Nhiều ngày trước, cộng đồng mạng xôn xao khi cả hai đã "đường ai nấy đi" sau nhiều năm bên nhau. Mới đây, nam diễn viên "Người bất tử" đã có những động thái khiến cư dân mạng bất ngờ.

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