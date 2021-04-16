Động thái 'gây sốc' của Quách Ngọc Ngoan hậu chia tay, dân mạng đồn đoán 'phải chăng còn nhớ người cũ'

Hậu trường 16/04/2021 14:58

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng là cặp đôi tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất, và đồng thời cũng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng vì chuyện tình lệch tuổi. Nhiều ngày trước, cộng đồng mạng xôn xao khi cả hai đã "đường ai nấy đi" sau nhiều năm bên nhau. Mới đây, nam diễn viên "Người bất tử" đã có những động thái khiến cư dân mạng bất ngờ.

Đồng hành cùng nhau trong gần 7 năm và đã có con chung với nhau nhưng nhiều ngày trước, nữ doanh nhân Phượng Chanel lên tiếng cả hai đã chia tay vì một số lý do cá nhân. Tuy nhiên những câu chuyện xoay quanh cặp đôi này hậu chia tay vẫn là đề tài được quan tâm. 

Quach Ngoc Ngoan va Phuong Chanel 3
Quach Ngoc Ngoan va Phuong Chanel 4
Đã từng chịu nhiều tai tiếng khi công khai mối quan hệ với doanh nhân hơn mình 9 tuổi nhưng cả hai vân bên cạnh nhau và đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội- Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ lại kỷ niệm du lịch cùng "người cũ" kèm dòng trạng thái "hai năm". Thế nhưng, việc gây bất ngờ hơn là khi nữ "chị đẹp" Phượng Chanel còn công khai thả "like" bài viết này của anh dù trước đó chính cô này lên tiếng trước thừa nhận việc "đường ai nấy đi". Màn tương tác khó hiểu này của cả hai khiến cư dân mạng có nhiều đồn đoán. Một số cho rằng: "Quách Ngọc Ngoan chưa quên được tình cũ". Một số khác lại đồn đoán liệu có phải cả hai vẫn sẽ giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau chi tay hay không?

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Màn tương tác đầy bất ngờ của cả hai khiến nhiều cư dân mạng 'vắt óc' suy nghĩ và đưa ra nhiều đồn đoán cũng khá là có căn cứ - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa kịp "đồn thổi" và bàn tán được lâu thì hiện tại nam diễn viên đã cho dòng trạng thái trên "bay màu" khỏi trang cá nhân của mình. Nhiều người khi tò mò vào Facebook của nam nghệ sĩ đã không còn thấy "dấu vết" nào của bài post đó nữa. Đến nay, những diễn biến xoay quanh chuyện tình cảm của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hậu chia tay vẫn đang tiếp tục là mối quan tâm của cư dân mạng. 

Quách Ngọc Ngoan lộ diện sau lùm xùm chia tay với Phượng Chanel

Quách Ngọc Ngoan lộ diện sau lùm xùm chia tay với Phượng Chanel

Quyết định giữ im lặng khi vụ việc chia tay với Phượng Chanel gây xôn xao dư luận những ngày qua, Quách Ngọc Ngoan cuối cùng cũng lộ diện.

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Từ khóa:   Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel

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