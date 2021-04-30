Phạm Hương xóa ảnh nhà tài trợ, đè ảnh mình lên 'chỉ mang tính đùa vui chứ không có ý gì', người trong cuộc lên tiếng giải oan

Sao Việt 30/04/2021 11:42

Mới đây, bà Lưu Nga - nhà tài trợ chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 (người bị "bay màu" trong tấm hình mà Phạm Hương đăng tải ngày 29/4) đã lên tiếng giải oan cho nàng Hậu.

Ngày 29/4, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ dăng tải hình ảnh dàn Hoa hậu, Á hậu khoe sắc tại buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021.

Phạm Hương xóa ảnh nhà tài trợ, đè ảnh mình lên 'chỉ mang tính đùa vui chứ không có ý gì', người trong cuộc lên tiếng giải oan - Ảnh 1
 Ảnh gốc có sự xuất hiện của bà Lưu Nga và dàn hậu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra đó là tấm hình đã được photoshop, người bị "cho bay màu" trong tấm ảnh gốc, và đè hình ảnh Phạm Hương lên trên chính là nhà tài trợ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Điều này khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi. 

Phạm Hương xóa ảnh nhà tài trợ, đè ảnh mình lên 'chỉ mang tính đùa vui chứ không có ý gì', người trong cuộc lên tiếng giải oan - Ảnh 2
 Bức ảnh nhà tài trợ "bay màu" - Ảnh: Cắt từ clip NV

Mới đây bà Lưu Nga - nhân vật bị cho là "biến mất" khỏi bức ảnh gốc đã có những chia sẻ về sự việc lần này. Bà Lưu Nga tiết lộ bà và các Hoa hậu, Á hậu đều giữ mối hệ thân thiết. Bà cũng tiết lộ: "Trong tấm hình đấy, rất tình cờ là có đầy đủ tất cả các Hoa hậu cũng như Á hậu vậy nên tụi tôi nghĩ rằng giá mà có Phạm Hương nữa cũng vui. Hình ảnh đấy là do bên tôi photoshop, gửi Phạm Hương để lưu giữ cảm xúc. Có một chi tiết là Phạm Hương cũng không biết ảnh gốc có tôi ở đó. Tôi thấy cái việc đó cũng không có gì quan trọng cả, tất cả cũng chỉ là một hành động bình thường thôi".

Phạm Hương xóa ảnh nhà tài trợ, đè ảnh mình lên 'chỉ mang tính đùa vui chứ không có ý gì', người trong cuộc lên tiếng giải oan - Ảnh 3
 Bà Lưu Nga - nhà tài trợ chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh: Internet

Vậy là sau khi Hoa hậu Phạm Hương "nhận vô số gạch đá từ netizen, người trong cuộc cũng đã lên tiếng minh oan cho cô, bà Lưu Nga khẳng định hành động trên chỉ mang tính đùa vui chứ không nhằm mục đích gì. 

Nhớ Vbiz, Phạm Hương cho 'bay màu' nhà tài trợ, đè ảnh mình vào khung hình khiến cộng đồng tranh cãi

Nhớ Vbiz, Phạm Hương cho 'bay màu' nhà tài trợ, đè ảnh mình vào khung hình khiến cộng đồng tranh cãi

Hành động xóa hình người khác, đè hình mình lên phía trên của Phạm Hương bị cho là kém duyên và gây tranh cãi.

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