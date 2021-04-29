'Tình cũ Bằng Kiều' Dương Mỹ Linh 'chặt chém' bikini quyến rũ trước hang động 10.000 năm tuổi

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Dương Mỹ Linh đang có chuyến du lịch cực kỳ lý thú khi cô có cơ hội đến thị trấn Tulum (Mexico). Nơi đây sở hữu những bãi biển xinh đẹp cùng với những resort, quán bar cao cấp nhất nằm cạnh bờ biển Caribbean đẹp mộng mơ.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp Dương Mỹ Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ khi cô có chuyến du lịch ở thị trấn Tulum (Mexico).
Tulum là thị trấn cổ của người Maya. Không quá ồn ào và nhộn nhịp như thành phố Cancun, Tulum mang đến cho du khách những giây phút thảnh thơi bên bờ biển cát trắng mịn màng cùng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ.
Với một người vốn sợ nước như Dương Mỹ Linh nhưng cô đã không thoát khỏi sự cám dỗ của vẻ đẹp nơi đây mà phải "lặn" xuống biển.
Ngoài lặn biển, Dương Mỹ Linh còn cùng hội bạn thân bơi trong hang động. Cô cho biết hang động này chỉ mới được tìm ra 14 năm.
Đặc biệt, trong chuyến đi của mình, nàng hoa hậu còn được khám phá hang động dưới nước lớn nhất thế giới Sac Actun. Theo ước tính, hang động này đã 10.000 năm tuổi nằm sâu dưới nước.
Đây không những là nơi có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và tuyệt đẹp, mà nó còn là một di chỉ khảo cổ quan trọng nhất trên thế giới do liên quan tới hơn 100 bối cảnh khảo cổ.
Dương Mỹ Linh và Bằng Kiều từng được xem là cặp "trai tài gái sắc" thế nhưng họ đã chia tay sau 3 năm bên nhau. Hiện người đẹp đang hạnh phúc với bạn trai đại gia hơn 11 tuổi và có cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ. Được biết, bạn trai hiện tại của hoa hậu là chủ của chuỗi nhà hàng thức ăn Việt Nam tại Mỹ.
Ảnh: FBNV