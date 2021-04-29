5 năm kể từ ngày sang Mỹ, cuộc sống của ‘Út Ráng’ Hương Phù Sa giờ thay đổi ra sao?

Sao Việt 29/04/2021 14:01

Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Kim Hiền quyết định rời showbiz cùng chồng sang Mỹ định cư. Qua hai đời chồng, cuối cùng nữ diễn viên cũng tìm được bến đỗ bình yên cho đời mình.

Khi đang đỉnh cao sự nghiệp, Kim Hiền quyết định rời showbiz để theo chồng sang Mỹ định cư. Đã 5 năm kể từ ngày cô đi, cuộc sống của nữ diễn viên cũng đã có nhiều thay đổi. Mới đây, Kim Hiền chia sẻ trên trang cá nhân về kỉ niệm 5 năm sang Mỹ cùng đôi dòng tâm sự về người thân.

kim hien 1
Kỉ niệm 5 năm sang Mỹ của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Kim Hiền chia sẻ về cột mốc 5 năm của mình: “5 năm tại Mỹ! Mọi thứ mở ra một cách kỳ diệu! Cám ơn Chúa luôn lắng nghe mọi thứ con nói chuyện, cám ơn Mẹ luôn cạnh con phù hộ, bảo vệ con và cám ơn Mom đã luôn cho con nguôi đi nỗi đau mà mỗi ngày có nhau, thay vào đó là tình yêu thương cho tụi nhỏ!”.

Khi mới qua Mỹ, Kim Hiền đã từng gặp nhiều khó khăn bởi lúc đó cô mới sinh em bé và cũng không hiểu hết luật ở đó. Đột ngột thay đổi môi trường sống hoàn toàn khác, cô đã có khoảng thời gian khó thích ứng, cô va chạm nhiều và chính những va chạm đó khiến nữ diễn viên chín chắn, trưởng thành hơn. Đến nay, theo chia sẻ của Kim Hiền thì cuộc sống của cô đã ổn định.

Thi thoảng Kim Hiền cũng chia sẻ hình ảnh chồng con lên mạng xã hội. Cuộc sống gia đình nữ diễn viên êm đềm và hạnh phúc. Hai con của cô cũng thích nghi với đất Mỹ, thông minh và ngoan ngoãn.

kim hien 2
Cột mốc 5 năm đã đánh dấu cho nhiều thay đổi của cuộc đời Kim Hiền - Ảnh: FB
kim hien 3
Lỡ 'một lần đò', đến khi gặp Andy, Kim Hiền mới thật sự tìm thấy hạnh phúc - Ảnh: FB
kim hien 4
Sonic - con trai riêng của Kim Hiền, nay đã ra dáng thiếu niên - Ảnh: FB
kim hien 5
Kim Hiền chia sẻ rằng chồng cô từng nói không có con sau cũng được, anh vẫn coi Sonic là con ruột. Rồi cô con gái út đến bên vợ chồng cô đúng là một điều kì diệu, đó là ý trời - Ảnh: FB
kim hien 6
Khoảnh khắc ấm áp của gia đình Kim Hiền trong một ngày mùa đông - Ảnh: FB

Được biết, trước khi có cuộc sống hạnh phúc với người chồng hiện tại là doanh nhân Andy, Kim Hiền từng trải qua một đời chồng với DJ Phong. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của cô không kéo dài được bao lâu thì “năm lần bảy lượt” nữ diễn viên lên mặt báo chia sẻ nỗi hận cay đắng với chồng cũ.

Mọi chuyện bắt đầu sau hai tháng kết hôn, Kim Hiền phát hiện bố ruột Sonic ngoại tình cùng người phụ nữ khác, đẩy cuộc hôn nhân họ đến bờ vực tan vỡ.

Cô đau đớn chia sẻ: "Cuộc sống không thể lường trước được mọi việc và bản thân Kim Hiền cũng vậy. Hiền vẫn cứ ngỡ mình đang hạnh phúc cho đến khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất, dành trọn tình cảm lại phản bội mình. Đau lòng hơn chuyện đó lại xảy ra đúng vào ngày bọn mình sẽ tổ chức kỉ niệm 6 năm yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau".

kim hien 7
Kim Hiền từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đầy thăng trầm với DJ Phong - Ảnh: Internet

Mặc dù từng có mâu thuẫn trong quá khứ nhưng hiện cả hai đã bỏ qua tất cả để giữ mối quan hệ bạn bè, đồng hành cùng nhau nuôi lớn bé Sonic. Nhìn hình ảnh này, rất nhiều khán giả cảm thấy ngưỡng mộ sự bản lĩnh của Kim Hiền.

Cô từng chia sẻ rằng điều may mắn lớn nhất của mình là Andy (chồng mới) và DJ Phong (chồng cũ) đã gặp nhau, ngồi uống cà phê và nói chuyện với nhau, kể cả lúc mẹ con cô qua Mỹ thì DJ Phong cũng đưa đi.

Bây giờ, khi gia đình cô về Việt Nam thì Phong vẫn ra sân bay đón. Thậm chí trong một bài phỏng vấn, bà mẹ hai con còn lên tiếng bênh vực tình cũ và mong mọi người đừng có cái nhìn khắt khe với anh: "Mình không muốn Sonic lớn lên hiểu sai về ba Phong. Hãy để ý tới đứa bé như Sonic".

kim hien 8
Hiện tại, có thể nói Kim Hiền có cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau bao sóng gió cuộc đời - Ảnh: FB

Kim Hiền sinh năm 1982, hoạt động nghệ thuật được hơn 15 năm trong vai trò diễn viên điện ảnh – truyền hình, nghệ sĩ kịch nói và MC. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim như: Dốc tình, Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai, Thiên mệnh anh hùng,…

Tăng Thanh Hà tiết lộ nỗi niềm chỉ những bà mẹ có con gái mới hiểu

Tăng Thanh Hà tiết lộ nỗi niềm chỉ những bà mẹ có con gái mới hiểu

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái Tăng Thanh Hà khiến mọi người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Hiền chồng Kim Hiền con Kim Hiền

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 24 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 28 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"