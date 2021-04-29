5 năm kể từ ngày sang Mỹ, cuộc sống của ‘Út Ráng’ Hương Phù Sa giờ thay đổi ra sao?

Kim Hiền chia sẻ về cột mốc 5 năm của mình: “5 năm tại Mỹ! Mọi thứ mở ra một cách kỳ diệu! Cám ơn Chúa luôn lắng nghe mọi thứ con nói chuyện, cám ơn Mẹ luôn cạnh con phù hộ, bảo vệ con và cám ơn Mom đã luôn cho con nguôi đi nỗi đau mà mỗi ngày có nhau, thay vào đó là tình yêu thương cho tụi nhỏ!”.

Khi đang đỉnh cao sự nghiệp, Kim Hiền quyết định rời showbiz để theo chồng sang Mỹ định cư. Đã 5 năm kể từ ngày cô đi, cuộc sống của nữ diễn viên cũng đã có nhiều thay đổi. Mới đây, Kim Hiền chia sẻ trên trang cá nhân về kỉ niệm 5 năm sang Mỹ cùng đôi dòng tâm sự về người thân.

Thi thoảng Kim Hiền cũng chia sẻ hình ảnh chồng con lên mạng xã hội. Cuộc sống gia đình nữ diễn viên êm đềm và hạnh phúc. Hai con của cô cũng thích nghi với đất Mỹ, thông minh và ngoan ngoãn.

Khi mới qua Mỹ, Kim Hiền đã từng gặp nhiều khó khăn bởi lúc đó cô mới sinh em bé và cũng không hiểu hết luật ở đó. Đột ngột thay đổi môi trường sống hoàn toàn khác, cô đã có khoảng thời gian khó thích ứng, cô va chạm nhiều và chính những va chạm đó khiến nữ diễn viên chín chắn, trưởng thành hơn. Đến nay, theo chia sẻ của Kim Hiền thì cuộc sống của cô đã ổn định.

Cột mốc 5 năm đã đánh dấu cho nhiều thay đổi của cuộc đời Kim Hiền - Ảnh: FB

Lỡ 'một lần đò', đến khi gặp Andy, Kim Hiền mới thật sự tìm thấy hạnh phúc - Ảnh: FB

Sonic - con trai riêng của Kim Hiền, nay đã ra dáng thiếu niên - Ảnh: FB

Kim Hiền chia sẻ rằng chồng cô từng nói không có con sau cũng được, anh vẫn coi Sonic là con ruột. Rồi cô con gái út đến bên vợ chồng cô đúng là một điều kì diệu, đó là ý trời - Ảnh: FB

Khoảnh khắc ấm áp của gia đình Kim Hiền trong một ngày mùa đông - Ảnh: FB

Được biết, trước khi có cuộc sống hạnh phúc với người chồng hiện tại là doanh nhân Andy, Kim Hiền từng trải qua một đời chồng với DJ Phong. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của cô không kéo dài được bao lâu thì “năm lần bảy lượt” nữ diễn viên lên mặt báo chia sẻ nỗi hận cay đắng với chồng cũ.

Mọi chuyện bắt đầu sau hai tháng kết hôn, Kim Hiền phát hiện bố ruột Sonic ngoại tình cùng người phụ nữ khác, đẩy cuộc hôn nhân họ đến bờ vực tan vỡ.

Cô đau đớn chia sẻ: "Cuộc sống không thể lường trước được mọi việc và bản thân Kim Hiền cũng vậy. Hiền vẫn cứ ngỡ mình đang hạnh phúc cho đến khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất, dành trọn tình cảm lại phản bội mình. Đau lòng hơn chuyện đó lại xảy ra đúng vào ngày bọn mình sẽ tổ chức kỉ niệm 6 năm yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau".

Kim Hiền từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đầy thăng trầm với DJ Phong - Ảnh: Internet

Mặc dù từng có mâu thuẫn trong quá khứ nhưng hiện cả hai đã bỏ qua tất cả để giữ mối quan hệ bạn bè, đồng hành cùng nhau nuôi lớn bé Sonic. Nhìn hình ảnh này, rất nhiều khán giả cảm thấy ngưỡng mộ sự bản lĩnh của Kim Hiền.

Cô từng chia sẻ rằng điều may mắn lớn nhất của mình là Andy (chồng mới) và DJ Phong (chồng cũ) đã gặp nhau, ngồi uống cà phê và nói chuyện với nhau, kể cả lúc mẹ con cô qua Mỹ thì DJ Phong cũng đưa đi.

Bây giờ, khi gia đình cô về Việt Nam thì Phong vẫn ra sân bay đón. Thậm chí trong một bài phỏng vấn, bà mẹ hai con còn lên tiếng bênh vực tình cũ và mong mọi người đừng có cái nhìn khắt khe với anh: "Mình không muốn Sonic lớn lên hiểu sai về ba Phong. Hãy để ý tới đứa bé như Sonic".

Hiện tại, có thể nói Kim Hiền có cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau bao sóng gió cuộc đời - Ảnh: FB

Kim Hiền sinh năm 1982, hoạt động nghệ thuật được hơn 15 năm trong vai trò diễn viên điện ảnh – truyền hình, nghệ sĩ kịch nói và MC. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim như: Dốc tình, Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai, Thiên mệnh anh hùng,…